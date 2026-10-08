Los vientos estratosféricos pueden alertar sobre una demanda energética extrema en Europa

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Una alteración de los vientos polares normales en invierno aumenta la probabilidad de frío extremo -y el consiguiente aumento repentino de la demanda de energía- en Europa, según revela una nueva investigación de la Universidad de Exeter (Reino Unido) publicada en 'Meteorological Applications'.

Normalmente, en invierno, fuertes y estables vientos del oeste giran en círculos a gran altura sobre el Ártico, en lo que se conoce como el "vórtice polar estratosférico". Aproximadamente cada dos años, el vórtice se desintegra temporalmente en lo que se denomina un "calentamiento estratosférico repentino" (SSW, por sus siglas en inglés), que calienta el vórtice pero provoca que el aire frío cercano a la superficie terrestre se desplace hacia el sur, a lugares como Europa y América del Norte.

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El nuevo estudio descubrió que los calentamientos estratosféricos repentinos aumentan la probabilidad de una demanda extrema de electricidad (definida como al menos un 20% superior a la media) en el norte y centro de Europa entre 1,5 y 3 veces.

El clima frío posterior a los calentamientos estratosféricos repentinos (SSW, por sus siglas en inglés), como los ocurridos durante la "Bestia del Este" de 2018, suele llegar unas semanas después del cambio de los vientos polares estratosféricos, lo que significa que los SSW pueden alertar a los gobiernos y a los proveedores de energía para que se preparen para una demanda extrema.

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"En febrero de 2018, el vórtice polar se dividió en dos", comenta el doctor Regan Mudhar, actualmente en la Universidad de Lausana (Suiza). "Estos fenómenos no siempre afectan a las temperaturas de la superficie, pero a este le siguió un frío intenso en el Reino Unido y en gran parte del norte de Europa.

"Analizamos la relación entre las olas de calor y la demanda extrema de electricidad, impulsada por la demanda de calefacción, y encontramos un vínculo claro. El frío extremo genera múltiples riesgos, entre ellos una elevada demanda de energía, y nuestros hallazgos pueden utilizarse para ayudar a prepararse para futuros eventos", agrega el experto.

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El estudio reveló que la variación en la demanda de energía difería entre países. Por ejemplo, los países escandinavos, que en general están bien adaptados al frío extremo, experimentaron un menor aumento en el consumo de energía cuando bajaron las temperaturas. Mientras tanto, Francia, que cuenta con un sistema energético altamente electrificado, experimentó un aumento mucho más pronunciado de la demanda.

Mudhar reflexiona: "Estamos experimentando, y seguiremos experimentando, un calentamiento impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es muy probable que los calentamientos estratosféricos repentinos sigan ocurriendo, trayendo consigo un clima frío. Esto significa que, si bien es fundamental que sigamos reduciendo las emisiones para mitigar el cambio climático, es importante considerar cuán preparados estamos para eventos extremos como estos, a medida que hacemos la transición hacia fuentes de energía renovables."

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El estudio fue financiado por el programa de formación doctoral GW4+ del Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural.