La ONU condena los ataque de las milicias hutíes contra Arabia Saudí tras los bombardeos a dos aeropuertos

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Naciones Unidas ha condenado de nuevo los ataques lanzados por rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí, tras los últimos dirigidos a varios aeropuertos --incluido el de Riad, la capital-- y ha instado "a todas las partes a actuar con moderación" y a abstenerse de "realizar ataques directos contra civiles e infraestructuras civiles".

"Reiteramos, una vez más, nuestra condena a los continuos ataques transfronterizos de los hutíes contra Arabia Saudita, incluidos los recientes ataques en Jazan y Najrán, así como los ataques notificados hoy (miércoles) mismo cerca de Riad y de su aeropuerto", ha declarado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

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Asimismo, ha manifestado que en el liderazgo de Naciones Unidas están "profundamente preocupados por la actual escalada militar en Yemen y sus alrededores, incluidos los intensos combates en múltiples frentes".

En este marco, ha instado "a todas las partes", sin citar explícitamente ni a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente ni a la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí, "a actuar con moderación y a cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, absteniéndose de realizar ataques directos contra civiles e infraestructuras civiles, y procurando proteger a la población civil".

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El representante de Guterres se ha manifestado de este modo tras los bombardeos hutíes contra los aeropuertos de Abha y Riad, en Arabia Saudí, así como contra una base y varios campamentos militares del Reino. En el caso de Abha, el ataque ha dejado dos muertos y 28 heridos, mientras que en Riad el balance es de un deceso y ocho personas con lesiones, según la Autoridad General de Aviación Civil (GACA, por sus siglas en inglés) saudí.