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Haier presenta una experiencia pop-up de hogar inteligente en São Paulo y exhibe productos para una vida inteligente impulsados por IA

PR Newswire

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SAO PAULO, 24 de noviembre de 2026

El Haier Laundry Center hace su debut en Brasil en esta tienda temporal (pop-up), que estará abierta hasta el 28 de noviembre.

SAO PAULO, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, líder mundial en soluciones para el hogar inteligente, lanzó el Haier Laundry Center, un sistema premium de lavado y secado, en Brasil el 20 de noviembre como parte del pop-up de hogar inteligente "Champion Your Haier Life" en Shopping SP Market. Con una superficie de 250 metros cuadrados, esta tienda temporal da vida a la visión de Haier sobre la vida inteligente, mostrando cómo las tecnologías impulsadas por IA en sus electrodomésticos pueden mejorar la vida cotidiana.

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Tecnología de IA para la vida cotidiana en Brasil

En el pop-up, los visitantes pueden descubrir cómo los electrodomésticos de Haier con inteligencia artificial facilitan las tareas domésticas cotidianas. Para aumentar el atractivo local del evento, la personalidad televisiva brasileña y embajadora de la marca Haier Eliana asistió a la inauguración del área de exhibición de hogares inteligentes el 20 de noviembre.

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Desde el cuidado de la ropa y la conservación de alimentos hasta la climatización del hogar y el entretenimiento, la exposición destaca cómo los electrodomésticos con inteligencia artificial de Haier aportan mayor comodidad y confort a diferentes aspectos de la vida cotidiana en el hogar.

El Haier Laundry Center combina lavado y secado en un diseño integrado. Su sistema AIDBS (Sistema de Equilibrio Dinámico con IA) coordina el funcionamiento para lograr una mayor estabilidad y un rendimiento más silencioso. La función Ultra Sense mide la humedad en el interior de los tejidos, mientras que la función i-Refresh elimina el polvo y refresca las prendas delicadas.

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Gracias a su sistema inteligente de detección de carga, la lavadora-secadora X9 adapta cada ciclo al tamaño de la carga, optimizando automáticamente el consumo de agua y la duración del lavado para simplificar las rutinas diarias de lavandería.

Para los hogares que suelen comprar carne y marisco al por mayor para reuniones familiares, el almacenamiento adicional y la refrigeración rápida pueden resultar especialmente útiles. Los visitantes pueden explorar el amplio espacio de almacenamiento de la serie Horizon y la tecnología AI Cooling del refrigerador Casa 650 para un enfriamiento más rápido.

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El aire acondicionado QB de Haier cuenta con un modo AI ECO para ayudar a gestionar el consumo de energía. Para una experiencia de entretenimiento en el hogar mejorada, el televisor S80 de Haier utiliza la mejora de color mediante IA para ajustar la saturación escena por escena, lo que resalta tonos más ricos y detalles de imagen más finos.

Haier acerca la vida inteligente a los hogares de los clientes brasileños.

En agosto, Haier llevó sus electrodomésticos con inteligencia artificial a tiendas selectas de Fast Shop y Casas Bahia en Brasil, donde los clientes pueden ver los productos en persona. Junto con la tienda temporal de São Paulo, estas exhibiciones brindan a los consumidores locales más oportunidades de experimentar las tecnologías para el hogar inteligente de Haier.

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En septiembre, Haier Smart Home firmó acuerdos estratégicos independientes con Magalu y Mercado Livre para fortalecer sus operaciones locales de venta minorista y comercio digital. El acuerdo con Magalu se centra en la venta minorista, la entrega y la instalación, mientras que el acuerdo con Mercado Livre respalda la expansión del comercio electrónico de Haier en Brasil. En conjunto, estas iniciativas forman parte de la estrategia de Haier para hacer que sus electrodomésticos inteligentes sean más accesibles para los consumidores brasileños a través de tiendas físicas y canales en línea.

Como empresa innovadora en el marketing deportivo, Haier ha establecido alianzas con importantes entidades futbolísticas, como el Liverpool FC, el Paris Saint-Germain y la UEFA Champions League, aprovechando el atractivo global del fútbol para conectar con consumidores de todo el mundo. En el espacio temporal de São Paulo, los visitantes pueden ver partidos de fútbol y participar en actividades interactivas en el Shopping SP Market hasta el 28 de noviembre.

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A través de sus productos con tecnología de IA, sus alianzas con minoristas locales y sus atractivas experiencias de marca, Haier está acercando su visión de un hogar más inteligente y conectado a los consumidores brasileños.

Acerca de Haier

Haier es la marca de electrodomésticos dedicada a consumidores que buscan experiencias de primera calidad. Basada en tecnología avanzada, un diseño superior y experiencias personalizadas, la marca ofrece una amplia gama de soluciones conectadas para el lavado, la refrigeración, la cocina y el tratamiento del aire. Haier fue reconocida como la marca número 1 del mundo en grandes electrodomésticos por decimoséptimo año consecutivo, según Euromonitor International.

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FUENTE Haier