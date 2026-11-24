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Yakarta, 24 nov (EFE).- Las autoridades de Indonesia acusaron de traición a seis personas, entre ellas el exjefe de la Policía Nacional, tras la supuesta escucha ilegal de una conversación telefónica del presidente del país, Prabowo Subianto.

"Los sospechosos habrían conspirado para preparar y llevar a cabo actos de traición, con el objetivo (...) de socavar la confianza pública en el Gobierno del presidente Prabowo Subianto", dijo el jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Asep Safrudin, en una declaración a la prensa el lunes por la noche.

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El principal acusado es Listyo Sigit Prabowo, exjefe de la Policía Nacional y antiguo responsable de gabinete del actual presidente.

A pesar de haber sido destituido tras estallar la polémica, su estrecha cercanía con el popular expresidente Joko Widodo, conocido como Jokowi, ha alimentado la incertidumbre sobre el caso, pues el exgobernante es un histórico rival político del actual jefe de Estado.

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Asep indicó que los intentos de traición se vendrían planeando desde el 3 de octubre de 2024, dos semanas antes de la investidura de Prabowo, y precisó que entre los blancos de las supuestas escuchas telefónicas también figuraban funcionarios gubernamentales, políticos, periodistas, representantes de ONG y empresarios.

El Código Penal indonesio, detalló el portavoz policial, castiga este delito con hasta 20 años de prisión, cadena perpetua o, incluso, la pena capital.

Las acusaciones incluyen, además, un supuesto intento de erosionar la confianza pública en la actual administración tras las recientes manifestaciones contra el presidente, criticado por el creciente deterioro de la economía del país, su deriva autoritaria y los incendios forestales que azotan Indonesia desde finales de agosto.

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Las protestas, que se vienen encadenando desde hace meses, responden a las dudas sobre la salud política y financiera de Indonesia.

Con abundancia de recursos naturales y una vasta población, el país se perfilaba como candidato a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050, un pronóstico que ahora pierde fuerza debido a las políticas de Prabowo, tildadas de intervencionistas y autoritarias por sus críticos. EFE

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