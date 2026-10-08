Jaime Lorente buscar romper la masculinidad tóxica en 'El mal hijo': "Defendemos cosas sin saber de dónde vienen"

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El próximo 16 de octubre llega a los cines 'El mal hijo', película con la que Jaime Lorente debuta como director. En el filme, Susi Sánchez y Hugo Arbúes interpretan a Pascuala y a su nieto Rubén, un joven que crece en un entorno marcado por la precariedad, la enfermedad de adicción de su padre y por unas expectativas de género ligadas a la violencia.

"Yo creo que todo lo que nos haga ir hacia atrás no está bien", sostiene Jaime Lorente en una entrevista concedida a Europa Press. Al ser preguntado acerca de aquellos sectores que promueven un modelo de masculinidad vinculado al pasado, Lorente señala el "desconocimiento" como factor clave. "Hay muchas cosas que llegamos a defender sin saber ni siquiera de dónde vienen, que lo único que hacen es intentar crear conflicto", apunta.

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"Creo que es momento de replantearnos todo aquello que nos hace peores, que nos hace cuidarnos poco y cuidar poco a los demás. Creo que es el momento de replantearse en qué condiciones vivimos, por qué vivimos como vivimos. Es hora de romper los patrones de violencia heredados que nos hacen hacer las cosas peor", sentencia Lorente que, antes de dar el salto a la dirección, ha trabajado como actor en películas como 'Reversión' y series como 'La casa de papel' o 'Cristo y Rey'.

"El ser humano tiende a querer pertenecer a algo para no sentirse solo", explica Hugo Arbúes ('El aviso'), planteando que quizás algunos hombres no "se hacen las suficientes preguntas" acerca de si realmente están a gusto con esa masculinidad que están "tratando de performar continuamente".

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"Lo que pasa es que normalmente el género masculino no se hace esas preguntas; considera que ese es el rol que tiene que jugar y ya está", apostilla Susi Sánchez, señalando que "arrastran con esto por una cuestión de educación toda la vida", lo que se traduce en "mucho sufrimiento". "Mi punto de vista es que hay un sector de la masculinidad que se siente atacado o menospreciado por toda esta ola feminista que lo único que pretende es equilibrar", explica la actriz de 'Cinco lobitos' o 'La enfermedad del domingo'.

HERENCIAS Y ADICCIÓN EN 'EL MAL HIJO'

La ópera prima de Lorente, que inauguró la sección New Directors de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián, adapta la novela homónima de Salvador Molina. El filme amplía la historia del libro narrando no solo la infancia del protagonista, marcada por la enfermedad de adicción de su padre, sino también "las herencias" y cómo sus consecuencias pueden ser "inevitables" dependiendo "del contexto en el que uno viva", tal y como expone Miguel Ángel Puro ('A diente de perro'), que interpreta al padre de Rubén en la cinta.

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"Creo que la condición social determina nuestras posibilidades y que muchas veces tenemos historias terribles, y vemos historias de mucho sufrimiento, simplemente porque no tenemos acceso a cosas que deberían ser básicas", afirma Lorente. "Me parece que, como sociedad, nos tenemos que hacer responsables de la gente necesitada, de la gente que no puede alcanzar lo básico, y que eso se empieza también haciéndolo por casa. Cuánta gente hay descuidando a sus padres, a sus abuelos, a aquellos que le han dado la vida", expone.

https://youtu.be/AHd-1mrwf-I?si=qMSiBlOA_ZEndtbm

En cuanto a próximos proyectos en su horizonte, Lorente ya está escribiendo su segundo largometraje. Aunque asegura que aún es pronto para hablar de ello, incide en que "también es una película muy social". "Simplemente son historias de la calle que me emocionan", explica, incidiendo en que su intención es compaginar la dirección con su faceta de actor.

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