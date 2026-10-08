Quique Sánchez Flores: "Me niego a que los jugadores pasen una temporada como la pasada"

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El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, recordó que su equipo necesita ser "ejemplar" tras el parón por selecciones para mantener un inicio de temporada "feliz", regreso a LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid en Mendizorrotza.

"Vamos a intentar evitar ciertas cosas. Ellos son peligrosos, pasan por fases que juegan muy bien. Intentaremos hacer el partido incómodo, el partido nuestro, con nuestra gente, nuestra emoción, desde el primer momento con mucha energía", dijo en rueda de prensa.

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El técnico ex del Atlético compareció este jueves con motivo del partido del sábado contra los rojiblancos en Vitoria. "Siempre veo amigos, Koke todavía está ahí, pero tengo la mentalidad con el Alavés y muy competitiva. Los recuerdos que dejas", afirmó, al tiempo que elogió a Diego Pablo Simeone.

"Él tiene una idea muy clara y también muchas evoluciones. Dicen que Diego juega siempre a lo mismo y no creo que sea así. Cambia las alturas de las presiones, durante un mismo partido, tiene un valor importante, que no aparece de repente. Siempre le he tenido en gran estima y cada vez que jugamos con ellos es un estímulo y una piedra de toque", comentó.

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El preparador de los vascos, que tuvo que pasar por quirófano en este parón por una rotura de menisco, valoró la dificultad de no saber los planes del Atleti, sin internacionales estas semanas y con el partido ante el Manchester United el próximo martes. "Tienen dos unidades, jugadores que salen en el minuto 60 y pueden romper el partido. Hay que tener en cuenta unos cuantos detalles", dijo.

"Tuvimos esta situación en Valencia y se nos iban 14 jugadores y nunca supimos cuál es la fórmula correcta. No sabemos si nos beneficia o no que no hayan estado los 15 internacionales del Atlético de Madrid, lo que sí que dice es que todos son grandísimos jugadores que se van con la selección", añadió.

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Además, Quique confió en tener un buen segundo "bloque" de temporada. "Todo es importante. Es una rueda que una cosa electrifica a la otra y todo te hace ser más atrevido, más seguro, organizado, disciplinado, libre, todo va al mismo tiempo. Es importante no atascarse en las fases", comentó.

"Para ser especiales, hacer algo extraordinario, tenemos que ser ejemplares, hacer las cosas muy bien. En el momento que bajemos un poco el nivel, nos vamos a alejar del sueño de pasar una temporada feliz, y nosotros queremos ser felices. Me niego a que los jugadores pasen una temporada como la pasada. Estamos bien, una clasificación alta, la afición está con nosotros, vamos a jugar contra el Atlético, quiero que seamos un equipo que se acerque mucho a lo mejor posible", terminó.

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