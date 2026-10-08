Agencias

Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones y confirma contactos "productivos"

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Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

En una publicación de su plataforma Truth Social, Trump describió la situación de Irán como "muy delicada" tanto económica como militarmente mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz. EFE

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