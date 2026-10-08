Las facciones palestinas proponen aplazar las elecciones previstas para noviembre

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El Cairo, 8 oct (EFE).- Las facciones palestinas reunidas en El Cairo han alcanzado un consenso y proponen aplazar las elecciones legislativas previstas para el próximo 28 de noviembre a una fecha aún por determinar, según informaron fuentes palestinas a EFE este jueves.

El vicesecretario general de la Yihad Islámica Palestina (YIP), Mohamed al Hendi, señaló que "las reuniones celebradas en la capital egipcia desembocaron en un acuerdo entre las distintas fuerzas y facciones palestinas para posponer los comicios, dentro de los entendimientos alcanzados para abordar cuestiones nacionales y favorecer el diálogo interno".

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El dirigente añadió que la delegación del movimiento nacionalista Fatah regresará a Ramala para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y que posteriormente se establecerá una nueva fecha para las elecciones mediante un consenso entre las diferentes fuerzas y facciones palestinas.

Los participantes en las reuniones también acordaron continuar el diálogo nacional durante la próxima etapa, con el objetivo de reforzar el consenso palestino y abordar las cuestiones pendientes sobre la mesa.

El eventual aplazamiento se produce después de que Hamás y la YIP acordaran a finales de septiembre formar una coalición para concurrir conjuntamente a las elecciones, en una alianza que también contempla la participación del dirigente disidente de Fatah Mohamed Dahlan.

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Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006, cuando Hamás obtuvo una amplia victoria.

El presidente palestino, Mahmud Abás, de 90 años y cuyo mandato expiró en 2009, ha aplazado en varias ocasiones los comicios palestinos, la última vez en 2021, cuando Fatah, que controla la Autoridad Nacional Palestina (ANP), afrontaba unas elecciones en las que partía en una posición desfavorable. EFE

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