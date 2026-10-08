Google Cloud lanza el Agente Gemini unificado, un compañero de trabajo de IA con su propio correo y cuenta de Workspace

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Google Cloud ha presentado el Agente Gemini para el entorno empresarial que, en vez de recibir instrucciones paso a paso, se encarga de ejecutar las tareas para obtener el resultado que le ha encomendado el usuario, y que se puede convertir en un compañero de trabajo más de un equipo de la organización.

La tecnológica, a través de su división dedicada a los servicios en la nube, ha explicado que el Agente Gemini "se encarga de tareas de conocimiento, genera imágenes y contenidos multimedia, y escribe y ejecuta código, todo desde un mismo agente y una misma API".

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"Planifica el trabajo, utiliza habilidades y herramientas, se conecta a tus sistemas y te entrega un resultado terminado, dentro de los documentos, el correo y los entornos de desarrollo en los que ya trabajas", ha detallado el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian.

Google Cloud mantiene que la capacidad unificada del Agente Gemini se debe a la conexión a los flujos de trabajo personales, a los sistemas de registro y a los controles de la empresa. Es decir, que el trabajador solo tendrá que fijar el resultado para que "al volver, se encuentre con el trabajo terminado".

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Las capacidades sobre las que se construye el Agente Gemini abarcan desde ser un agente unificado, tener acceso desde cualquier lugar (web, móviles, Windows y Mac) y ser capaz de ejecutar tareas desde la nube con una única memoria y contexto, hasta la orquestación multiagente (crea dinámicamente un conjunto de agentes temporales para cada tarea), el conocimiento del contexto profundo de la empresa (herramientas, datos e incluso historial de trabajo) y la flexibilidad que otorga en la elección del modelo para ejecutar cada tarea.

La compañía ha hecho hincapié en la comprensión del funcionamiento y conocimiento interno de cada empresa gracias a tres pilares clave. El primero son las herramientas al integrarse con el 'software' corporativo (Workspace, Office 365, Slack, Salesforce, Jira, BigQuery y archivos locales) y servidores MCP.

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El segundo pilar son las habilidades para la ejecución al contar con una biblioteca global de funciones y la capacidad de registrar habilidades personalizadas. En este sentido, la IA de Google selecciona la mejor habilidad para cada tarea con la misión de optimizar el uso de 'tokens'.

Y el tercero, el contexto y la memoria para la personalización precisa al aprender de forma continua de todas las interacciones, objetivos y relaciones de trabajo para ofrecer respuestas adaptadas.

GEMINI EN GOOGLE WORKSPACE

Además, el agente unificado se adentra en las aplicaciones utilizadas por el trabajador en la empresa como Gmail, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat y Calendar, con la misma memoria, habilidades y controles que tiene en cualquier lugar.

Así, Gemini se convierte en el asistente personal que sabe todo del calendario, equipo, proyectos y la relación entre los documentos. Por ejemplo, tal como señala Google Cloud en el anuncio, "se le puede pedir que organice una reunión con el equipo habitual de responsables de eventos regionales, sin darle ni un solo nombre ni un correo electrónico".

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Tiene También una faceta "proactiva" para sugerir tareas o destacar mensajes en la bandeja de entrada, al igual que se convierte en un miembro más del equipo, si así se configura, con una cuenta propia de Workspace y con el que el equipo trabaja como si fuera otra persona. Es decir, que es un agente compañero de trabajo con su propia identidad.

ANÁLISIS DE DATOS Y SEGURIDAD MÁS GOBERNANZA

Google Cloud ha añadido habilidades especializadas a Gemini para el tratamiento y análisis de datos según dos perfiles de usuario. Uno es para ingenieros de datos y de aprendizaje automático (interpreta peticiones en lenguaje natural para generar código PySpark, entre otros), y el otro, para usuarios de negocio, que permite generar informes en tiempo real sin un perfil técnico específico.

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La compañía ha puesto las salvaguardas necesarias para establecer un marco de control empresarial para los agentes autónomos, con una identidad, al requerir que cada agente se registre y gestione de forma independiente como un empleado más; con autorización y permisos granulares, basados en los roles y siempre aprobados por administradores; auditoría, con unas acciones que se atribuyen al agente correspondiente para una supervisión y detección temprana de anomalías; y la gestión y control de políticas, con un entorno aislado para agentes y un tráfico que pasa por Agent Gateway (un cortafuegos con IA).

Por último, gracias a la infraestructura integrada AI Hypercomputer de Google Cloud y el nuevo chip TPU 8i --que ofrece una relación precio-rendimiento un 80 por ciento mejor que la generación anterior--, y con una diversidad de modelos como Argon (razonamiento avanzado), Flash (velocidad y volumen), Omni (generación multimedia) y Gemma (cargas ligeras en 'edge' con pesos abiertos), la compañía es capaz de reducir costes para que las empresas puedan desplegar cientos o miles de agentes de IA sin disparar el gasto en la nube.

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