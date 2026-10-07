Una explosión en una vivienda de Valdemoro sin heridos provoca importantes daños materiales

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Una explosión registrada la mañana de este miércoles en una vivienda de Valdemoro ha provocado importantes daños materiales en el inmueble y la muerte de tres perros.

Los hechos han ocurrido sobre las 8.25 horas en el primer piso de uno de los bloques que forman una urbanización cerrada en el número 24 de la avenida Reyes Católicos, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

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Por causas que están siendo investigadas, se ha registrado una explosión y posterior incendio que ha afectado a la planta superior y a la planta inferior del inmueble donde se ha producido la explosión.

Al lugar han acudido efectivos de seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que trabajan en la extinción del incendio originado por la explosión, así como un amplio dispositivo sanitario de Summa 112 en preventivo.

Aunque ninguna persona ha resultado herida, los servicios de emergencias han tenido que rescatar y atender a cuatro perros que se encontraban en el interior de un ático del bloque afectado y que han resultado intoxicados por inhalación de humo.

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Tres de ellos han fallecido, mientras que un cuarto ha sido recuperado de la parada cardiorrespitaria que sufría y ha quedado a disposición de un veterinario.