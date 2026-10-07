La Guardia Revolucionaria iraní: el 7 de octubre marcó "el comienzo del fin del sionismo"

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Teherán, 7 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el ataque del 7 de octubre de 2023 de su aliado Hamás contra Israel marcó "el comienzo del fin del sionismo" y acabó "con el mito de su invencibilidad militar".

"Tres años después de este acontecimiento histórico las ecuaciones estratégicas de la región han cambiado a favor del Eje de la Resistencia, mientras el régimen sionista, junto con su principal aliado, Estados Unidos, se ha hundido en una espiral de crisis estructurales y derrotas sucesivas", aseveró el cuerpo militar de élite iraní, informó la agencia Tasnim a última hora del martes.

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En un comunicado emitido con motivo del tercer aniversario de la ofensiva de las milicias palestinas lideradas por Hamás, la Guardia describió los hechos del 7 de octubre de 2023 como "de enorme magnitud e imposible de olvidar" y afirmó que marcaron "el comienzo del fin del sionismo".

"Esta operación no solo hizo caer para siempre el mito de la invencibilidad del Ejército sionista, sino que convirtió al frente de la resistencia en toda la región en una realidad estratégica innegable", agregó.

Ese 7 de octubre, milicianos palestinos liderados por Hamás atravesaron la valla fronteriza de Gaza e irrumpieron en territorio israelí, al tiempo que lanzaron salvas de cohetes, causando la muerte de 1.200 personas y secuestrando a otras 251.

Irán, que lidera el denominado Eje de la Resistencia, conformado por Hamás, Hizbulá, los hutíes de Yemen y varias milicias iraquíes, alabó entonces la operación contra Israel, que como respuesta lanzó una campaña de bombardeos masivos contra la Franja que no ha cesado hasta ahora y ha provocado la muerte de más de 74.200 palestinos.

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Según la Guardia Revolucionaria, desde entonces las "ecuaciones estratégicas" de la región han cambiado y el denominado Eje de la Resistencia se ha consolidado como una fuerza capaz de desafiar a Israel y a Estados Unidos en distintos escenarios, a pesar de los duros golpes que Tel Aviv ha asestado a Hamás e Hizbulá.

En este sentido, aseguró que Estados Unidos e Israel han sufrido derrotas en la guerra que lanzaron contra Irán el 28 de febrero, al tiempo que sostuvo que las fuerzas iraníes han demostrado que "la era de las amenazas sin coste ha llegado a su fin".

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El cuerpo militar advirtió además que cualquier nuevo ataque contra Irán tendrá "una respuesta dolorosa y devastadora" y aseguró que Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos en siete meses de guerra contra la República Islámica. EFE