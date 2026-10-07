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Airtificial sube un 4% tras anunciar que ayudará a fabricar vehículos eléctricos en EEUU por 5,7 millones

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Airtificial subía casi un 4% en Bolsa en los primeros compases de la jornada de este miércoles tras anunciar, antes de la apertura del mercado, que ha cerrado un nuevo contrato internacional por 6,4 millones de dólares (5,7 millones de euros) con un proveedor 'Tier-1' estadounidense para diseñar y fabricar una línea automatizada de montaje y pruebas de coches eléctricos que será entregada llave en mano en su planta de Michigan, en el entorno del polo de automoción de Detroit.

En concreto, los títulos de la firma española se alzaban, en torno a las 9.50 horas, un 3,6%, hasta los 0,088 euros, siendo una de las principales subidas de todo el mercado.

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Además, en los primeros instantes de la apertura llegó a avanzar hasta casi un 7%.

Airtificial ha señalado que esta nueva línea, diseñada en España y que se fabricará en un plazo de unas 40 semanas, acelera el proceso de montaje y validación de convertidores DC/DC para vehículos eléctricos, dispositivos "esenciales" para adaptar la tensión procedente de la batería de alta tensión a los motores eléctricos y la electrónica del vehículo.

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