Máximo Quiles, a un paso de ser campeón, y Guevara ya atosiga a González

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Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) se va a encontrar este fin de semana, con la disputa del Gran Premio de Indonesia de Moto3, a un paso de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de la categoría, en tanto que Izan Guevara (Boscoscuro) ya atosiga con claridad al líder de Moto2, el también español Manuel González (Kalex).

Quiles va a llegar al circuito de Mandalika con una ventaja de 127 puntos, por lo que al piloto murciano le bastará con marcharse de Indonesia con 125 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor para ser matemáticamente campeón del mundo de Moto3, a falta de cinco grandes premios del final de la temporada, y siguiendo así los pasos de su 'mentor', Marc Márquez, quien en 2025 se proclamó campeón del mundo de MotoGP también a esa distancia del final de la temporada.

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Sólo una caída o acabar fuera de los puntos, prácticamente, podría evitar a Máximo Quiles lograr su objetivo, y de nuevo volverá a tener en sus compatriotas David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) a los principales rivales en la pelea por la victoria, aunque en el periplo asiático suelen suceder muchas cosas inesperadas.

En realidad, en la categoría de Moto3 son muchos los pilotos que aspiran a luchar por la victoria y muchos los que la necesitan para cerrar de la mejor manera una temporada que les permita preparar en condiciones la siguiente.

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En esas condiciones se encuentran pilotos como los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), quien por su condición de local y el conocimiento que tiene del circuito debe ser tenido muy en cuenta, el finlandés Rico Salmela (KTM), que busca su primera victoria, o los italianos Matteo Bertelle (KTM) y Guido Pini (Honda), que ha protagonizado una temporada muy irregular.

A ellos hay que sumar, como siempre, una serie de pilotos tales como los españoles David Muñoz (KTM), Adrián Fernández (Honda), Joel Esteban (KTM) o Adrián Crucer (KTM), además del australiano Joel Kelso (Honda), el japonés Ryuseo Yamanaka (KTM) o el irlandés Casey O'Gorman (Honda).

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En cambio, cada vez están más apretadas las cosas en Moto2, en donde el fallo del equipo Intact con la moto del líder Manuel González, que se quedó 'clavada' en la salida y tuvo que irse a la calle de talleres, desde donde partió tras solventar el problema, en última posición, ha permitido a Izan Guevara, que aprovechó su oportunidad y venció, acercarse a sólo 10,5 puntos de aquel.

Ellos deben ser los protagonistas principales en Indonesia, aunque con opciones matemáticas al título todavía se encuentran pilotos como los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), además del hispano-colombiano David Alonso (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), e incluso el también español Alonso López (Kalex).

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Juan Antonio Lladós