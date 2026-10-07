Taiwán emite órdenes de busca y captura contra dos hongkoneses por vigilar a un legislador

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Taipéi, 7 oct (EFE).- La Fiscalía taiwanesa ha emitido órdenes de busca y captura contra dos hongkoneses y acusado formalmente a otras cuatro personas por vigilar al legislador Puma Shen (Shen Pao-yang) y su familia, en un caso que las autoridades enmarcan en la "represión transnacional" de China.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Taipéi informó este miércoles de que los cuatro acusados afrontan cargos por recopilación y uso ilícitos de datos personales, mientras que los dos hongkoneses ya han huido de Taiwán.

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Según la acusación, en septiembre de 2024 uno de los hongkoneses transfirió cerca de 100.000 dólares de Hong Kong (unos 12.740 dólares estadounidenses) al responsable de dos agencias de investigación privada, que, al carecer de personal para realizar seguimientos, subcontrató el encargo a otra agencia por la mitad de esa cantidad.

Del 1 de octubre al 8 de noviembre de ese mismo año, los empleados de esta última compañía vigilaron las 24 horas del día las entradas y salidas de Shen y su familia mediante una microcámara oculta bajo el asiento de una motocicleta aparcada frente a su domicilio, y además lo fotografiaron desde un coche con teléfonos móviles.

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Las imágenes se compartían por la aplicación de mensajería Telegram con el intermediario, que después las reenviaba a uno de los hongkoneses.

La Fiscalía subrayó que, en los últimos años, se han registrado en Taiwán diversos casos de ciudadanos perseguidos por criticar al Partido Comunista chino (PCCh), que han sufrido "agresiones físicas violentas, coacción económica digital, seguimientos para recopilar sus actividades sociales y otras formas de persecución".

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"Mediante estos actos se ejerce represión transnacional contra quienes expresan opiniones disidentes", denunció la entidad.

Shen, actual candidato del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante) a la alcaldía de Taipéi, es conocido por su postura crítica con Pekín y por haber fundado en 2021 la Academia Kuma, una organización de defensa civil que imparte cursos para preparar a la población ante una posible agresión militar de China.

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Pekín sancionó al legislador en octubre de 2024, con la prohibición de entrar en China continental, Hong Kong y Macao para él y su familia, por desarrollar actividades secesionistas "de manera organizada y planificada", propagar "falacias secesionistas" y "vender maliciosamente" la independencia y el "odio a China" a la población taiwanesa.

El caso se conoce días después de que las autoridades estadounidenses detuvieran a una mujer residente en California por presuntamente espiar para China y vigilar al hijo del presidente taiwanés, Lai Ching-te. EFE