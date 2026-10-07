Bolaños dice que Torres acompañará a los Reyes en Ceuta y justifica que no vaya Sánchez porque ya ha estado antes

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El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañará a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, y ha excusado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a que "ya ha estado en Ceuta".

En una entrevista en 'Hoy por Hoy' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press, Bolaños ha descartado que Sánchez acompañe a los Reyes a las ciudades autómomas y ha excusado la ausencia del líder del Ejecutivo señalando que "ya ha estado en Ceuta" y en que de hecho, es el presidente que más veces ha visitado la ciudad autónoma.

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"Lo normal es que vaya un ministro de jornada acompañándole. Y en este caso sería Ángel Víctor Torres", ha defendido Bolaños, quien ha insistido también en que las dos únicas veces que un Jefe del Estado ha visitado Ceuta y Melilla ha sido bajo gobiernos del PSOE.

ACUSA A VIVAS DE MENTIR SOBRE LAS LLAMADAS CON MONCLOA

Por otro lado, el ministro ha acusado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, de mentir respecto a las llamadas telefónicas que presuntamente desde Moncloa no le habrían cogido. "Está mintiendo", ha censurado Bolaños.

En este sentido, el ministro ha incidido en que ya se ha publicado el registro de llamadas entre la ciudad y el Gobierno y se ha comprobado que "se respondieron todas las llamadas". Ante la acusación de Vivas, Bolaños ha esgrimido que se trata de "deslealtad" con el Ejecutivo porque el presidente sabe "que es el Gobierno que más ha hecho por Ceuta de la historia".

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LAS PLAYAS LIMPIAS EN POCOS DÍAS

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también se ha pronunciado esta mañana sobre la crisis en Ceuta en una entrevista en la Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha justificado que las playas de la ciudad se estén limpiando en pocos días porque es el fruto del trabajo que llevan realizando desde que se inició la crisis.

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Al ser preguntada por el motivo por el que se están limpiando las playas en tan solo unos días, Sáiz ha alegado que el Gobierno está trabajando desde el principio y ha creado ya "más de 7.000 plazas de recursos temporales".

"Evidentemente, ahora se están ya visualizando y recogiendo los frutos de un trabajo muy intenso", ha alegado y ha recordado que ya el mando único puso la fecha de principios de octubre para llegar a "esa normalidad tan ansiada".

En este sentido, ha querido reafirmar el "compromiso" del Gobierno con Ceuta al explicar que hoy está allí el ministro de Hacienda, que tiene previsto reunirse con Juan Jesús Vivas y ha apuntado que han transferido a la ciudad 300 millones, lo que supone "aproximadamente en torno al 15 por ciento del PIB de Ceuta".

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"El Gobierno ha estado, está y va a seguir estando", ha espetado antes de preguntar qué ha aportado el PP para que Ceuta recobre la normalidad "más allá de mítines del señor Feijóo allí en Ceuta".