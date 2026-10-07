La oferta de viviendas en alquiler cae un 44% entre 2018 y 2025, con 393.000 viviendas menos, según idealista

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El número de viviendas en alquiler permanente disponibles en España se ha reducido un 44% entre los años 2018 y 2025, registrando una pérdida de casi 393.000 inmuebles, según un estudio elaborado por idealista.

En concreto, durante 2025 se contabilizaron 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia en el portal inmobiliario, frente a los 902.664 que estaban disponibles en 2018.

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Por comunidades autónomas, Madrid lidera la caída en términos absolutos al perder 137.411 anuncios en siete años, lo que supone un descenso del 54%, pasando de 252.442 anuncios en 2018 a 115.031 en 2025. Le sigue Cataluña, con una reducción del 71% y la pérdida de 124.582 viviendas disponibles, hasta situarse en 2025 en 50.412 anuncios.

A mayor distancia se sitúan Andalucía, con 34.403 anuncios menos; la Comunidad Valenciana, con una contracción de 14.499 inmuebles, y Galicia, que pierde 14.428 viviendas disponibles.

En el extremo opuesto, La Rioja es la única comunidad autónoma donde la oferta de alquiler permanente ha crecido en este periodo, con 282 anuncios más, al pasar de 2.236 a 2.518 viviendas.

Por su parte, las autonomías con menores caídas absolutas son Extremadura (-1.313), Navarra (-1.623) y Murcia (-3.503).

LA OFERTA SE REDUCE EN LA MAYOR PARTE DE LAS PROVINCIAS

Por provincias, la oferta de alquiler de larga estancia se ha reducido en 41 de las 50 provincias españolas. Madrid y Barcelona encabezan los recortes, con 137.411 y 116.151 viviendas menos, respectivamente. Tras ellas se posicionan Valencia (-20.118), Sevilla (-17.368) y Asturias (-10.411).

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Por el contrario, la oferta se incrementó en provincias como Alicante, que sumó 4.312 anuncios más, Castellón (+1.307), Jaén (+999), Cáceres (+396) y La Rioja (+282).

En las capitales de provincia el ajuste del mercado muestra registros aún más severos, según idealista. Madrid capital perdió 117.558 anuncios de alquiler, pasando de 202.484 en 2018 a 84.926 en 2025. Por su parte, Barcelona capital sufrió un desplome del 83%, perdiendo 94.130 inmuebles tras pasar de 113.853 anuncios en 2018 a sólo 19.723 en 2025.

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Asimismo, Valencia redujo su oferta en 18.465 anuncios (de 39.086 a 20.621), Sevilla en 12.265 (de 23.960 a 11.695) y Granada en 7.463 (de 15.577 a 8.114).

Pese a la tónica generalizada de contracción, hubo capitales de provincia que lograron incrementar su bolsa de alquiler permanente en este periodo. Las mayores subidas absolutas se dieron en Jaén (+488 anuncios, hasta los 1.811), Castellón de la Plana (+328, hasta los 2.080), Palencia (+191, hasta los 1.065), Logroño (+190, hasta los 1.722) y Ávila (+183, hasta los 1.099).

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La oferta también creció en León (+152), Huesca (+149), Segovia (+91), Teruel (+49) y Cáceres (+25).

Para la realización de este análisis, idealista ha contabilizado exclusivamente los anuncios activos de alquiler permanente publicados a lo largo de los años 2018 y 2025 bajo la misma metodología, excluyendo expresamente las modalidades de alquiler de temporada y de habitaciones.

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