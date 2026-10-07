Importantes accionistas de Monte dei Paschi anuncian su adhesión a la OPA de Intesa Sanpaolo

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Alessandro Benetton, presidente de Edizione, que controla una participación del 1,45% en Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ha anunciado este miércoles que pondrá su parte en la entidad italiana a disposición de la oferta pública de adquisición (OPA) que Intesa Sanpaolo ha lanzado sobre MPS, pocos días después de que el holding Delfin anunciara lo mismo para su importante participación del 17,6%.

"Intesa es una de las principales entidades financieras privadas de Italia y Europa. La oferta pública de adquisición de MPS puede generar valor tanto para el banco con sede en Siena como para sus accionistas. Por ello, tenemos la intención de participar en la oferta, aportando la participación del 1,45% en MPS que posee Edizione, que pasará a ser propiedad de Intesa", ha indicado Bennetton según recoge el diario italiano 'Il Sole 24 Ore'.

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Igualmente, la familia Benetton, con importantes inversiones en firmas financieras, del sector textil y 'telecos', ha destacado la importante propuesta de independencia y seguridad accionarial que supone la oferta de Intesa para Generali.

Previamente, Delfin, holding de la familia Del Vecchio, mostró su disposición de aceptar la OPA con su 17,6% de participación en MPS, que le sitúa como el mayor accionista del banco más antiguo del mundo y complica las cosas para que MPS no sea adquirido por Intesa Sanpaolo.

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Ambos importantes accionistas se han comprometido a asistir a la junta general prevista para el próximo 29 de octubre y votar en favor de la oferta de compra de Intesa.

No obstante, MPS ya indicó que sus ofertas sobre Banco BPM y Banca Generali son "irrevocables" y que mantendrá su intención de continuar con ellas, incluso aunque Intesa se haga con el control del banco, en medio de la batalla desatada en el sistema bancario italiano.

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En junio, Intesa Sanpaolo lanzó una oferta de compra sobre MPS por valor de 30.600 millones de euros. La propuesta desvelada el 8 de junio contempla la entrega de 1,6 acciones propias, además del pago de 1 euro en efectivo, por cada título de MPS, con una prima del 12,5% respecto al precio oficial de cierre el pasado 5 de junio.

MPS aprobó una vez conocida la intención de Intesa Sanpaolo el lanzamiento de dos ofertas "simultáneas y paralelas" para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto de alrededor de 34.000 millones de euros y evitar así la OPA de Intesa.

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