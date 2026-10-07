'Elsinore' abre la 70 edición del Festival de Cine de Londres, con gran presencia española

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Londres, 7 oct (EFE).- El drama biográfico 'Elsinore', de Simon Stone, abrió este miércoles el Festival de Cine de Londres, que celebra este año su 70 edición.

Desde hoy y hasta el próximo 18 de octubre, el 'London Film Festival (LFF)', conocido por ser un "festival de festivales", traerá a la capital británica una selección de los títulos más celebrados en otros certámenes cinematográficos previos, como Cannes, Venecia o San Sebastián. En total, proyectará 251 películas de 88 países.

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Entre ellas, la encargada de inaugurar formalmente esta tarde la 70 edición fue el emotivo drama biográfico 'Elsinore', del cineasta australiano Simon Stone, y protagonizada por el irlandés Andrew Scott, que da vida al actor escocés Ian Charleson ('Carros de fuego'), fallecido en 1990 a causa del sida.

El filme sigue a Charleson mientras prepara las funciones de 'Hamlet' en el National Theatre de Londres en sus últimos meses de vida, así como los estigmas sociales y las dificultades derivadas de la enfermedad que el actor enfrentó para poder interpretar la obra de Shakespeare, en un relato demoledor y a la vez muy vital que posa todo su peso interpretativo sobre los hombros de Scott y podría brindarle su primer Óscar.

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Dentro del ámbito el hispanohablante, el 13 de octubre el actor chileno Pedro Pascal pisará la alfombra roja londinense para presentar su último filme, 'Behemoth!', de Tony Gilroy, donde encarna a un prodigioso violonchelista y comparte escena con Olivia Wilde, Eva Victor o Will Arnett.

España es una de las grandes protagonistas del festival, y además de sus películas, que tendrán su día grande este martes, también contará con actores reconocidos del país, como Javier Bardem y Penélope Cruz, que llegan a Londres para presentar dos películas cada uno

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Entre otros títulos destacados del programa se encuentran 'Fjord', del rumano Cristian Mungiu, reciente ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes; el filme 'Artificial', de Luca Guadagnino, sobre los orígenes de OpenAI y su cofundador Sam Altman, o 'The Debut', de Jesse Eisenberg, que será el encargado de clausurar el festival el próximo 18 de octubre. EFE