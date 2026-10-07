El Supremo analizará la revisión de la condena de Jair Bolsonaro tras las elecciones

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Río de Janeiro, 7 oct (EFE).- La Corte Suprema de Brasil analizará después de la segunda vuelta de las elecciones la revisión de la condena a 27 años y tres meses de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por intento de golpe de Estado, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Una eventual decisión antes de los comicios puede interferir en el proceso electoral, señaló el magistrado Kassio Nunes Marques, relator del recurso interpuesto por el exmandatario, en un comunicado divulgado por su despacho.

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El senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, y el actual gobernante, el progresista, Luiz Inácio Lula da Silva, disputarán la Presidencia en el balotaje el próximo 25 de octubre.

La defensa del exjefe de Estado pidió la semana pasada ante el Supremo una revisión criminal del caso con el objetivo de anular la condena que cumple en prisión domiciliaria y suspender la ejecución de la pena mientras la Corte analiza el mérito de su demanda.

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El magistrado Nunes Marques, que ocupa uno de los 11 asientos del alto tribunal desde 2020, cuando fue postulado durante el Gobierno del propio Bolsonaro (2019-2022), pretende llevar el caso al pleno de la corte, aunque aún no hay una fecha definida para ello.

Los abogados alegan la existencia de nuevos hechos que, a su modo de ver, podrían justificar la revisión de la sentencia, entre los cuales, la detección de "diversas irregularidades" en la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas durante el juicio.

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También cuestionan la ausencia de los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro, lo que, según ellos, impidió auditar completamente el material, usado como prueba durante el juicio.

Asimismo, sostienen que las dudas sobre el acceso y la verificación de las pruebas se ven reforzados con la crisis interna en el Supremo, después de que algunos de sus jueces se vieran afectados por un enorme escándalo financiero, entre ellos Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a prisión a Bolsonaro.

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Según los abogados, el juicio, además, se tendría que haber celebrado en el pleno del Supremo y no en la Primera Sala, lo que en su opinión contrarió el reglamento interno de la máxima instancia judicial del país. EFE