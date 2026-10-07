La Fundación Atlético de Madrid celebra la gala de los I Premios ADN Rojiblanco

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La gala de los I Premios ADN Rojiblanco, una iniciativa de la Fundación Atlético de Madrid, se celebró este miércoles en el Club Telefónica del Riyadh Air Metropolitano, para premiar a seis proyectos de impacto solidario presentados por peñas.

El acto contó con la presencia del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, así como de Diego Pablo Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alexander Sorloth, Lola Gallardo y Rosa Otermín, representando a los primeros equipos masculino y femenino.

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La iniciativa nació para reconocer y apoyar causas sociales que representan los valores que definen el sentimiento rojiblanco dentro y fuera del terreno de juego. Además, el Atlético entregó a la Fundación Aladina una donación con el objetivo de ayudar a la construcción de 'Casa Aladina', el primer centro de día de apoyo integral para niños enfermos de cáncer, familias y supervivientes de cáncer infantil que habrá en Europa.

Se ubicará en el distrito de Hortaleza, y permitirá que los niños y adolescentes enfermos de cáncer, sus familias y supervivientes puedan tener acceso a terapias y programas diseñados para mejorar su calidad de vida y bienestar emocional.