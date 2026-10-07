La británica Rockhopper compra el 35 % de plataforma para proyecto petrolero en Malvinas

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Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La petrolera británica Rockhopper anunció este miércoles la compra de una participación del 35 % en una plataforma flotante que será parte del proyecto Sea Lion, en sociedad con la israelí Navitas, para extraer crudo en aguas de las islas Malvinas, una iniciativa a la que se opone Argentina.

En un comunicado, Rockhopper, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Londres, dijo que firmó un acuerdo para la adquisición, por 44 millones de dólares, del 35 % en la firma SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

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La firma SPV es una empresa de reciente constitución cuyo único activo es la FPSO OSX-1, plataforma cuyo valor total es de 125 millones de dólares.

El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65 %, busca convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur que es eje de una disputa de soberanía entre el país suramericano y Reino Unido.

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Ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, Sea Lion es el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que circundan las islas, un hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.

Navitas, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó a este proyecto 'offshore' (costas afuera) a principios de 2020.

En diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión, un paso clave porque eso implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras se completaron y que la iniciativa es considerada un negocio viable.

Argentina, que reclama la soberanía sobre las Malvinas -ocupadas por Reino Unido desde 1833-, ha demandado a ambas compañías y a sus accionistas tras alegar que los permisos fueron otorgados de forma ilegal y unilateral por el Gobierno local isleño.

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El proyecto prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de 2.100 millones de dólares para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.

El desarrollo de Sea Lion será por fases, empezando por el Área de Desarrollo Norte (NDA).

Luego vendrá el Área de Desarrollo Central (CDA), para lo cual se utilizará la unidad OSX-1, una plataforma con la que las empresas socias esperan acelerar y aumentar el volumen de producción hasta alcanzar 180.000 barriles diarios a finales de 2030. EFE

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