Comunidad Judía de Madrid conmemora el tercer aniversario de las víctimas del 7 de octubre

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Marta Donat

Madrid, 7 oct (EFE).- La Comunidad Judía se reunió este miércoles en su sede de Madrid para homenajear y recordar a los 1.200 israelíes fallecidos en el ataque terrorista perpetrado por Hamás hace tres años, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la escalada actual del conflicto entre Israel y Palestina.

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"Pasarán años, quizás generaciones antes de que podamos precisar plenamente lo que sucedió aquel día" y superar "el trauma nacional y humano" causado: así dio comienzo el acto, encabezado por Naama Levy, ministra consejera de la Embajada de Israel en España.

Aquel 7 de octubre, el ataque afectó especialmente al festival de música Nova y a los kibutz próximos a la frontera con Gaza, donde más de 250 personas fueron secuestradas.

Un minuto de silencio recordó a todas las víctimas en una sinagoga madrileña repleta, en la que decenas de kipás (gorro tradicional judío) se alzaron entre los rostros emocionados.

"Nos reunimos aquí hoy para compartir esta memoria, este dolor y sobre todo para reafirmar que sus historias no serán olvidadas", continuó la ministra.

El peor ataque desde el holocausto

Para el copresidente de la Comunidad Judía de Madrid, Isaac Benzaquén, aquel día supuso "el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto, con familias masacradas y mujeres violadas".

La respuesta de Israel fue bombardear Gaza, lo que se ha cobrado la vida de más de 74.000 palestinos. Benzaquén preguntó durante ceremonia: "¿Que se esperaba del Estado de Israel después de las atrocidades?"

El representante enmarcó el atentado en la historia del yihadismo global, citando los ataques del 11S en EEUU en 2001, el 11M en Madrid en 2004 o el atentado en el concierto de Ariana Grande en Manchester (Reino Unido) en 2017 y recordó los países que Israel tiene como vecinos.

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"¿Es Israel o el pueblo judío el enemigo?" se cuestionó, al tiempo que denunció una ola de antisemitismo y acusó a los sectores de la izquierda occidental de blanquear a Hamás.

Un diagnóstico compartido por Alejandro Avesera, médico jubilado y asistente al acto, quien señaló en declaraciones a EFE que las consecuencias del 7 de octubre de 2023 han derivado en "una ola de antisemitismo brutal a nivel universal, con el Gobierno español ocupando una posición destacada".

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Más empatía

A la conmemoración asistió también una joven de 20 años procedente de Barcelona, cuyos familiares y amigos sufrieron directamente el impacto del ataque y algunos no sobrevivieron para contarlo.

La joven, que prefirió mantener el anonimato, pidió en declaraciones a EFE que "haya más empatía" por parte de la sociedad: "Hay que humanizar a los dos bandos, ser conscientes de que detrás de ese Gobierno hay gente y tienes que separar a las personas del Gobierno".

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Por su parte, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Aisen, subrayó a EFE "la obligación de recordar", advirtiendo que "esto no puede ocurrir" y lamentando que "ya se esté empezando a negar que esto sucedió".

Am Israel Jai

El homenaje reservó un espacio de memoria representado con tres amapolas —flor característica del sur de Israel— que simbolizaban los tres años transcurridos desde el ataque: la primera dedicada a los fallecidos, la segunda a los supervivientes y los exrehenes, y la última orientada a la esperanza en el futuro.

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La clausura corrió a cargo de la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, quien enfatizó que el 7 de octubre representa un "antes y un después" para todo el pueblo judío.

"Todos nosotros despertamos en shock. No podíamos creerlo. En nuestro Estado, en nuestras camas, el dolor lo compartimos en cualquier lugar del mundo donde estemos, (....) porque todos nosotros aquí estamos afectados", aseveró.

Erlich manifestó su indignación con la respuesta internacional: "Estoy enfadada con un mundo que me abandonó como mujer, como judía y como israelí. ¿Dónde está la protección que nosotros merecemos? ¿Dónde está la ONU para hablar de nuestros derechos humanos?".

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"Todavía están intentando matarnos" y la comunidad sigue "luchando contra el odio", dijo la diplomática para concluir con un mensaje de cohesión: "Estamos juntos y no lo van a lograr. No pueden con nosotros cuando estamos juntos. Am Israel Chai (El pueblo de Israel vive)". EFE

(Foto) (Vídeo)