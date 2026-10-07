Centenares protestan en Bogotá en rechazo a la relación del nuevo Gobierno con Israel

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Bogotá, 7 oct (EFE).- Centenares de personas salieron este miércoles a las calles de Bogotá para manifestar su rechazó a la relación cercana que está teniendo el nuevo Gobierno colombiano con Israel, durante el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre del grupo islamista Hamás contra ese país.

La protesta comenzó en la Embajada de Israel en Bogotá, a donde los manifestantes llegaron con banderas con mensajes como "Poner fin al genocidio de Israel/EEUU contra Gaza" o "Alto al genocidio en Palestina.

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Igualmente muchos vestían kufiyas e incluso desplegaron una gigantesca bandera de Palestina desde la parte alta de un puente peatonal de la Avenida El Dorado, una de las principales de Bogotá.

También gritaron: "fuera sionistas de América Latina" y "No es una guerra es un genocidio".

"Estamos aquí rechazando el genocidio y la ocupación israelí contra Palestina", expresó a EFE María, quien hace parte del Partido Socialista de los Trabajadores.

La mujer aseguró que "Palestina siguió ocupada, todos los días son asesinadas personas en Gaza y Cisjordania y dentro de las propias fronteras de Israel, y Gaza se encuentra destruida, las personas están bajo los escombros, todos los días hay masacres, todos los días hay bombardeos y por eso es súper importante este día a nivel internacional".

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Sin embargo, la embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisen, criticó a los manifestantes y aseguró que el 7 de Octubre es "un día de duelo, memoria y respeto".

"Mientras recordamos a las víctimas de la masacre, una turba decidió manifestarse frente a la Embajada de Israel, convirtiendo un día de dolor en una provocación. Manifestarse frente a la Embajada precisamente hoy es una profunda falta de empatía y respeto. La ignorancia y el fanatismo les llevan a cruzar cualquier límite. 7 de Octubre: no olvidamos", manifestó Aisen en X.

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha dado un giro de 180 grados a la política exterior del país, en la que ha profundizado sus vínculos con Estados Unidos y restablecido la relación diplomática con Israel, después de que su antecesor, Gustavo Petro, rompiera los lazos con este último país en mayo de 2024 por su ofensiva militar en Gaza.

En ese sentido, María Eugenia Martínez, una de las manifestantes, dijo a EFE que "con Petro por lo menos hubo un corte de relaciones con Israel, pero ahora están de vuelta, es una situación inaceptable".

"Tenemos que asumir que este es un Gobierno (el de De la Espriella) que se va contra las mujeres, contra la comunidad LGTBI y por nuestros derechos", expresó.

Jorge Martínez, otra de las personas que se sumó a la manifestación, señaló que "el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión correcta de romper política y económicamente con el Estado de Israel a causa del genocidio".

"Lamentablemente, esa posición no se extendió por más países en América Latina", advirtió.

Los manifestantes caminan desde la Embajada de Israel hasta la de Palestina, donde se prevé que culmine la protesta. EFE

(foto)(video)