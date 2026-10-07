El partido opositor MLSTP ganó las elecciones legislativas de Santo Tomé y Príncipe

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Nairobi, 7 oct (EFE).- El opositor Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe (MLSTP) ganó las elecciones legislativas del pasado 27 de septiembre en ese país, el segundo más pequeño de África, aunque no logró mayoría absoluta, según dictó el Tribunal Constitucional al validar los resultados finales de los comicios.

El MLSTP logró 24 de los 55 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), de acuerdo con los datos definitivos anunciados este martes por el presidente del Tribunal Constitucional, Artur Vera Cruz, informaron la pasada noche medios locales de este país insular situado en el golfo de Guinea.

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La Acción Democrática Independiente (ADI), del primer ministro Américo dos Ramos, consiguió 23 asientos.

La coalición Movimiento de Ciudadanos Independientes-Partido Socialista/Partido de Unidad Nacional (MCI-PS/PUN) se adjudicó seis escaños, mientras que el Movimiento Basta obtuvo dos.

El Tribunal Constitucional confirmó los escaños anunciados provisionalmente por la Comisión Electoral Nacional (CEN), a pesar de una ligera variación en el número de votos cosechado por las formaciones.

Otros tres partidos no consiguieron representación parlamentaria: el Partido de Convergencia Democrática (PCD) sólo alcanzó el 2 %; el Movimiento Democrático Fuerza del Cambio (MDFM), el 1 %; y Nossa Terra, el 3 %.

De los 146.918 electores inscritos, votaron 54.741 (37 %), registrándose una abstención de 92.177 (63 %), según el alto tribunal.

Durante la jornada electoral del 27 de septiembre, el presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova, señaló que le gustaría "que gobernara quien ganara" un mayor número de asientos, al ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación diera lugar a un Gobierno de unidad nacional con varios partidos.

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Los santotomenses eligieron por un mandato de cuatro años a los 55 parlamentarios de la Asamblea Nacional, entre los que el presidente designará a un primer ministro tras consultar con los partidos de la Cámara.

También votaron a los miembros de sus parlamentos y gobiernos locales y al gobierno regional de la isla de Príncipe.

La votación se celebró después de la reelección de Vila Nova para un nuevo mandato de cinco años en los comicios presidenciales del pasado julio y en un contexto marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte del presidente.

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Esa situación provocó una ruptura en el seno de la ADI (al que pertenecían tanto Vila Nova como el entonces primer ministro, Patrice Trovoada) y llevó al jefe de Estado a abandonar esa formación y concurrir como independiente en julio.

Varias misiones internacionales observaron las elecciones, como las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), Santo Tomé y Príncipe tiene importancia estratégica por su ubicación cerca de reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería. EFE

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