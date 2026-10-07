El Salvador apunta a apoyar y fortalecer las iniciativas de Uruguay en la Celac

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Montevideo, 7 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador apunta a apoyar y fortalecer las iniciativas de Uruguay en el marco de su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), mientras ambos países trabajan también en diversos temas como el comercio bilateral.

En ese sentido, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió este miércoles en Montevideo con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y con el canciller del país sudamericano, Mario Lubetkin.

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Finalizada la reunión, Ulloa destacó a la prensa la importancia de la relación bilateral para fortalecer el proyecto de la Celac: "Teniendo Uruguay la Presidencia, nosotros queremos fortalecer, apoyar y acompañar sus iniciativas", puntualizó.

"La Celac tiene desafíos grandes, Uruguay tiene la Presidencia y nosotros como país y miembros de la Celac queremos fortalecerla", insistió el vicepresidente.

Por su parte, Lubetkin dijo que la visita de Ulloa significa "un salto de calidad" entre El Salvador y Uruguay en temas que definió como "bien importantes".

"En primer lugar el desarrollo del comercio bilateral. El Salvador tiene inversiones aquí importantes en toda el área alimentaria y tiene un rol importante en la industria farmacéutica. Al mismo tiempo, venimos en un desarrollo en todo el tema de inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico entre los dos países, así como un equilibrio del comercio bilateral y la cooperación en el área turística", dijo.

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Finalmente, el ministro uruguayo se refirió a la Celac y destacó el "respaldo enorme" que El Salvador le brinda a Uruguay para afrontar diversos desafíos.

Detalló que algunos de estos son la secretaría general de Naciones Unidas, el desarrollo económico, la estabilidad democrática o la seguridad alimentaria.

En el marco de su visita a Uruguay, en la que ya mantuvo diversos encuentros, el vicepresidente salvadoreño se reunirá este jueves con el exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti.