Operativo cerca de Zócalo en Ciudad de México deriva en agresión a policías y 7 arrestados

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Ciudad de México, 7 oct (EFE).- Un operativo para recuperar espacios públicos en el centro de la Ciudad de México derivó este miércoles en una riña y agresiones contra dos policías y un guardia de seguridad privado, siete personas arrestadas y dos lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana.

Los hechos ocurrieron en las calles Madero y Motolinía, uno de los corredores comerciales más transitados del centro de la capital y a unas cuadras del Zócalo, la principal plaza pública del país y donde se encuentra Palacio Nacional, la residencia oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indicó que agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban trabajos de recuperación del espacio público junto con integrantes de la Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico cuando un grupo de personas los agredió.

El incidente comenzó durante el desalojo de motocicletas estacionadas en la zona y generó una alerta de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, según el reporte oficial.

"Compañeros de la SSC detuvieron a siete hombres que previamente agredieron a dos oficiales de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada durante el operativo de recuperación de espacios en el Centro Histórico para el desalojo de motocicletas estacionadas en ese sitio", informó en sus redes sociales el secretario de seguridad ciudadana capitalino, Pablo Vázquez.

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Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los momentos de tensión cuando un grupo de personas alcanza a los agentes y comienza agredirlos físicamente, incluso ya sin defenderse en el suelo, hasta que comerciantes y personas en el lugar evitan que escale la situación.

Tras la riña y llegada de refuerzos, los agentes detuvieron a siete hombres de entre 21 y 29 años, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Paramédicos atendieron a los lesionados y trasladaron a dos de ellos a un hospital para recibir atención especializada.

El incidente ocurrió en una zona donde el Gobierno capitalino reforzó este año su estrategia de seguridad mediante la creación de un mando unificado para el Centro Histórico, por el que transitan diariamente unos tres millones de personas. EFE