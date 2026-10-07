07/10/2026 Barbón destaca el valor del diálogo democrático tras un encuentro con la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado en Uruguay el valor del diálogo, el respeto institucional y la defensa de la democracia como señas de identidad del país sudamericano y como referencia en un contexto internacional marcado por "importantes desafíos políticos y sociales". El jefe del Ejecutivo ha realizado esta valoración tras una jornada de reuniones con la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el expresidente Julio María Sanguinetti y el presidente de la Fundación Astur y premio Príncipe de Asturias, Enrique Iglesias, previa a su desplazamiento a Buenos Aires para participar en el V Congreso Mundial de Asturianía. POLITICA GOBIERNO DE ASTURIAS

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado en Uruguay el valor del diálogo, el respeto institucional y la defensa de la democracia como señas de identidad del país sudamericano y como referencia en un contexto internacional marcado por "importantes desafíos políticos y sociales". El jefe del Ejecutivo ha realizado esta valoración tras una jornada de reuniones con la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el expresidente Julio María Sanguinetti y el presidente de la Fundación Astur y premio Príncipe de Asturias, Enrique Iglesias, previa a su desplazamiento a Buenos Aires para participar en el V Congreso Mundial de Asturianía.

En una nota de prensa tras el encuentro con Lucía Topolansky, el presidente ha valorado la defensa de los valores humanistas y de la justicia social que representa la dirigente uruguaya. "Ha sido una conversación muy sincera, muy emotiva y muy cargada de valores y convicciones", ha señalado el presidente. "En un mundo en el que parece que el individualismo todo lo puede, encuentros como este hacen creer con más fuerza que el lado correcto de la historia sigue siendo la defensa de la libertad, la justicia social y los derechos colectivos", ha agregado.

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Durante la visita, Topolansky ha mostrado al presidente un proyecto de formación política en el que trabaja actualmente. Barbón ha puesto en valor esta iniciativa y ha destacado que contribuye a preservar una de las características que, a su juicio, mejor definen a Uruguay, "el profundo respeto político que se tienen entre sí los adversarios".

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se ha reunido con Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. El encuentro ha servido para analizar la situación geopolítica internacional, los desafíos que afrontan los sistemas democráticos y la necesidad de reforzar los espacios de cooperación y entendimiento.

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Barbón ha recordado que ya coincidió con Sanguinetti hace tres años, durante la celebración del Foro de Montevideo en el Centro Niemeyer de Avilés, y ha destacado que continúa siendo "uno de los grandes conocedores de la realidad iberoamericana y de los cambios que se están produciendo en el mundo". Además, ha defendido la importancia de fortalecer las alianzas entre quienes comparten un compromiso firme con los valores democráticos y las instituciones.

La agenda en Montevideo ha concluido con una visita a Enrique Iglesias, nacido en el concejo de El Franco y considerado una de las personalidades asturianas más relevantes de la esfera internacional. Iglesias ha sido presidente del Banco Central del Uruguay, ministro en distintas áreas de gobierno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y secretario general iberoamericano.

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Durante el encuentro, Barbón ha conocido la labor que desarrolla la Fundación Astur, centrada en cuestiones relacionadas con el envejecimiento activo, las políticas de cuidados y la atención a las personas mayores. El presidente ha destacado "la vitalidad y el compromiso" de Iglesias y ha subrayado su estrecha vinculación con Asturias a lo largo de toda su trayectoria pública.

También ha resaltado el simbolismo de una entidad en la que conviven las banderas de Uruguay y Asturias, reflejo de una trayectoria marcada por el vínculo permanente con su tierra de origen. "Ha mantenido la asturianía en todas y cada una de las responsabilidades que ha asumido", ha afirmado.

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Como balance de la jornada, Barbón ha incidido en que las tres personalidades con las que se ha reunido representan trayectorias y sensibilidades diferentes, pero comparten un mismo compromiso con la democracia, el respeto y la convivencia. En este sentido, ha destacado la imagen de unidad institucional que caracteriza a Uruguay y ha asegurado que constituye "una reflexión necesaria en los momentos que estamos viviendo".

Tras concluir su agenda en Uruguay, el presidente se desplazará a Buenos Aires para participar en el V Congreso Mundial de Asturianía, que reunirá a representantes de centros asturianos de distintos países.