Carney viajará a Turquía para reforzar la cooperación comercial, energética y de defensa

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Toronto (Canadá), 6 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este martes que viajará a Turquía del 21 al 23 de octubre para reforzar las relaciones bilaterales en comercio e inversiones, energía, minería y defensa.

La visita, que incluirá paradas en Ankara y Estambul, será la primera de carácter bilateral de un primer ministro canadiense a Turquía, país que Ottawa considera un socio estratégico por su pertenencia a la OTAN y al G20.

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En Ankara, Carney se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para abordar la cooperación en energía y minería, cambio climático, defensa y seguridad, además de los vínculos entre las sociedades de ambos países.

Posteriormente, en Estambul, el primer ministro canadiense mantendrá reuniones con empresarios e inversores turcos para promover a Canadá como destino de inversiones y ampliar los intercambios comerciales en sectores como energía, industria aeroespacial, tecnologías avanzadas, minería y minerales críticos.

El comercio bilateral de mercancías alcanzó en 2025 los 4.300 millones de dólares canadienses (unos 3.100 millones de dólares estadounidenses), de los que 1.100 millones correspondieron a exportaciones canadienses y 3.200 millones a importaciones procedentes de Turquía.

Carney destacó en un comunicado el "enorme potencial" para incrementar la cooperación económica en sectores estratégicos y afirmó que ambos países están profundizando sus relaciones para aumentar "la certidumbre, la seguridad y la prosperidad".

El primer ministro canadiense ya estuvo en Turquía en julio para participar en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde acordó con Erdogan iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio entre los dos países. EFE