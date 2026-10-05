Yolanda Díaz: "Vamos a volver a ganar para topar los alquileres, para reducir la jornada y subir el SMI"

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes, tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que "volverán" a ganar los comicios, "esta vez con más fuerza que nunca".

"Vamos a volver a ganar. Esta vez con más fuerza. Para topar los alquileres, para seguir subiendo el SMI. A por ello, con alegría y esperanza", ha declarado Díaz en un mensaje en su cuenta de 'Bluesky' recogido por Europa Press.

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La vicepresidenta segunda ha afirmado además que esto empieza por aprobar en el Consejo de Ministros ordinario de mañana martes los dos reales decretos de vivienda que tumbó el Congreso la semana pasada.

De hecho, el Gobierno tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de mañana.

Así, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, el objetivo del Ejecutivo sería volver a aprobar ambos decretos mañana, aunque las mismas fuentes no han concretado por ahora si se tratará de la misma redacción o de una nueva.

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