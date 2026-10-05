FundéuRAE: tensión entre Rusia y la OTAN en torno a Kaliningrado, claves de redacción

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Madrid, 05 oct (EFE). Con motivo de las noticias relacionadas con la OTAN y Rusia respecto a Kaliningrado, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves de redacción al respecto.

1. “OTAN”, mejor que “NATO”Se recomienda emplear la sigla “OTAN”, que corresponde al nombre oficial en español de este organismo (“Organización del Tratado del Atlántico Norte”), mejor que la inglesa “NATO”.

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Por otro lado, se recuerda que la denominación alternativa “Alianza Atlántica” se escribe con mayúsculas iniciales, tal y como aparece en el “Diccionario panhispánico del español jurídico”.

2. El “enclave” o “el exclave de Kaliningrado”La voz “enclave”, recogida en el “Diccionario de la lengua española”, se aplica al ‘territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.’, mientras que “exclave”, menos utilizada aunque adecuadamente formada y válida, alude al que se sitúa fuera del territorio principal: “Kaliningrado es un enclave ruso en la Unión Europea”, “Kaliningrado es un exclave de Rusia”.

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3. La palabra “óblast”, con tilde y en minúsculaLa transcripción “óblast”, que designa un tipo de división administrativa en Rusia y otros países, se escribe con tilde por ser palabra llana acabada en grupo consonántico y en minúscula, como nombre común: “El aparato, un helicóptero de transporte militar, entró desde el óblast de Kaliningrado, el enclave ruso encajado entre Polonia y Lituania”. Su uso es válido y no requiere comillas ni cursiva, aunque alternativas como “región” o “región administrativa” pueden resultar más transparentes.

4. El “mar Báltico”, con minúscula en “mar”En los nombres que designan accidentes geográficos, el término genérico suele actuar como mero clasificador, por lo que se escribe en minúscula: “mar Báltico”.

5. “Bielorrusia”, no “Bielorusia”La grafía adecuada en español del topónimo de este país es “Bielorrusia”, con el dígrafo “rr”, pues el sonido de la erre en este caso es fuerte y se encuentra entre vocales.

6. El “corredor de Suwalki”, grafíaPara referirse a la franja que, situada en la frontera entre Polonia y Lituania, representa la ruta más corta entre Kaliningrado y Bielorrusia, se utiliza la denominación “corredor de Suwalki”, que incluye el nombre de una localidad polaca cercana. En polaco, este se escribe con una ele con barra oblicua (“ł”), pero, como apunta la “Ortografía de la lengua española”, en textos no especializados es válida la simplificación de estos grafemas, por lo que es apropiada la escritura con ele.

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Le corresponde la minúscula en “corredor”, como término genérico, y no requiere comillas ni cursiva.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE