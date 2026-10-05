El CEO de OpenAI defiende que los beneficios de la IA justifican aceptar que ocurran cosas negativas

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha compartido su perspectiva sobre cómo los progresos que se hagan con la Inteligencia Artificial (IA) irán de la mano de posibles eventos negativos que se puedan dar, al igual que ha expresado sus diferencias frente a su competidor directo, Anthropic.

El directivo del laboratorio de IA, Sam Altman, en una entrevista con Decoded de Politico, ha declarado que creen "que el mundo debería aceptar ciertos aspectos negativos a cambio de los beneficios de esta tecnología y de que las personas tengan autonomía", aunque la propia OpenAI se sumó a Anthropic hace unas semanas para echar el "freno" al desarrollo de las capacidades de la IA.

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Una declaración de intenciones por parte de Altman que deja clara su postura ante un rival como Anthropic, al que se considera como uno de los promotores de la aplicación estricta de regulaciones a la IA en la industria.

En los últimos meses, la distancia entre ambos laboratorios de IA se ha acortado en materia de regulación y seguridad de los modelos, aunque Altman sigue levantando muros entre ambos en una declaración recogida por el medio citado en la que critica la visión de Anthropic de concentrar el control de la IA en un solo laboratorio.

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"No estoy de acuerdo, pero entiendo la perspectiva de quienes piensan algo como: 'Esta tecnología va a ser tan potente y es tan peligrosa que un solo laboratorio en San Francisco debería poseerla y asegurarse de que no pase nada malo, administrando de algún modo cómo repartir sus beneficios'", ha declarado Altman.

De hecho, el CEO de OpenAI piensa que "la gente hará cosas buenas en una proporción enormemente mayor --órdenes de magnitud-- que cosas malas", en referencia a que no aceptaría renunciar a los beneficios de la IA a cambio de garantizar que no haya grandes ciberataques, mal uso de la tecnología, estafas ni otras cosas malas, que, a su juicio, van a ocurrir.

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No obstante, Altman ha matizado que de ninguna manera acepta los posibles riesgos catastróficos, entre los que ha incluido una grave pérdida de control sobre la inteligencia artificial.

Por su parte, un portavoz de Anthropic, preguntado por Politico al respecto, ha asegurado que sus propuestas regulatorias solo se aplican a los modelos de vanguardia.