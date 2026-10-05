Mexico Hospitality Expo potencia el negocio de la hostelería y restauración en Latinoamérica

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Mexico Hospitality Expo (MHE), evento que tendrá lugar desde este martes y hasta el 8 de octubre en la ciudad mexicana de Guadalajara, "potenciará" el negocio de la hostelería y la restauración en Latinoamérica, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

Organizado por Fira, a través de su marca Hostelco, y Expo Guadalajara, el evento contará con más de 50 ponentes y la agenda profesional incluirá más de 800 reuniones de negocio.

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"Hospitality Expo espera recibir a profesionales de cadenas hoteleras; restaurantes, cafeterías y franquicias; spas y centros de bienestar; hospitales y centros de salud; escuelas de gastronomía, y empresas del canal contract", añaden.

El evento contará con empresas y profesionales de 13 países: México, España, Estados Unidos, Egipto, Turquía, Venezuela, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Panamá y Ecuador.

En los 9.000 metros cuadrados de su zona expositiva se presentarán soluciones en equipamiento y maquinaria; tecnología; menaje y servicio de mesa; mobiliario, diseño de interiores y textil; alimentos y bebidas; delivery, transportes y servicios para hostelería y la restauración.

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Asimismo, se prevén la asistencia de más de 5.000 profesionales y 800 reuniones de negocios entre los propios expositores y los compradores invitados que asisten al salón, entre los que se cuentan propietarios y directivos de hoteles, responsables de compras y operaciones, ejecutivos de restaurantes y grupos de restauración, operadores de spas y resorts de bienestar, así como compradores profesionales del canal Horeca.

El certamen reúne a más de 50 ponentes entre los que destacan el ceo de Grupo Presidente, Braulio Arsuaga, uno de los principales grupos hoteleros de México; el representante de Marriott Hotels International, Liliana Gutiérrez; los directivos de Accor, Jorge Zaragoza y Nicolás Martínez; la representantes de NH Collection Ciudad de México, Cristian Varela; la representante del Grupo Xcaret, Brenda Olivares Banderas, y el exministro de Turismo de Costa Rica y "una de las voces más reconocidas del sector en la región", William Rodríguez.

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EXPERTOS

El programa también contará con la participación de la fundadora de Revitaliza Consultores y especialista internacional en arquitectura sostenible, Alicia Silva Villanueva, así como de representantes de asociaciones hoteleras de referencia, entre ellos Gabriela Ferrucci, de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), y Juan Danieri, de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY).

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Por otro lado, la agenda incluye también actividades paralelas entre las que destacan el IV Congreso Internacional del Círculo Internacional de Directivos y Directivas de Hotelería, organización que este 2026 celebra su décimo aniversario; el VIII Encuentro Internacional Hospitality Design & Wellness: México-Caribe, organizado por el salón Piscina Barcelona, "la feria europea con mayor internacionalidad" sobre piscinas, bienestar y outdoor, y el encuentro de la Asociación Mexicana de Hoteles.