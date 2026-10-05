Riyadh Air ultima el nuevo diseño de su librea en color índigo para reflejar su crecimiento

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Riyadh Air ha compartido las primeras imágenes del primer Boeing 787-9 Dreamliner con el nuevo diseño de su librea en color índigo como distintivo de su crecimiento desde el debut comercial el pasado mes de junio, después de salir de la planta de pintura del fabricante estadounidense en Charleston (Carolina del Sur, Estados Unidos).

Tal y como ha explicado en un comunicado, el nuevo color se ha inspirado en las flores del desierto primaveral y la caligrafía árabe, complementándose con la librea blanca nacarada actual.

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En concreto, la aeronave se entregará próximamente y pronto podrá verse en uno de los 15 aeropuertos globales a los que presta servicio la aerolínea. Se prevé que uno de cada diez aviones de la flota de Riyadh Air luzca el nuevo diseño

"Junto con nuestro diseño nacarado, refleja una identidad saudí moderna y segura, y marca otro hito importante, ya que hemos crecido hasta alcanzar 10 aviones y 15 destinos en menos de cuatro meses", ha valorado el consejero delegado de la compañía aérea, Tony Douglas.

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Recientemente, la aerolínea ha anunciado la apertura de la venta de billetes para su nuevo servicio de cuatro frecuencias por semana entre Riad (Arabia Saudí) y Milán (Italia), marcando la quinta ruta europea y la decimoquinta a nivel global.

Riyadh Air planea operar vuelos a más de 100 destinos para 2030, enmarcado en la estrategia de Arabia Saudí, que aspira a atraer a 150 millones de visitantes y atender a 330 millones de pasajeros anualmente para ese año. Para responder a este crecimiento, la aerolínea dispone de acuerdos en aviones por más de 180 unidades, entre aeronaves Airbus y Boeing.

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