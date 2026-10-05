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Cosentino amplía su presencia en Estados Unidos con nuevos establecimientos en Nueva Jersey y Florida

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La multinacional Cosentino ha ampliado su red comercial en Estados Unidos con nuevas aperturas en Nueva Jersey y Florida, así como con la renovación de distintos espacios en el país para atender a profesionales y clientes a través de diferentes formatos comerciales y expositivos.

La principal novedad es la llegada de Cosentino Studio a Montclair, Nueva Jersey; el primero de este formato en el mercado estadounidense y el quinto a nivel mundial, según ha indicado la firma en un comunicado.

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El concepto, hasta ahora presente únicamente en Girona, Granada, Lima y Brasilia, incorpora "entornos inmersivos y nuevas formas de presentar los materiales" que permiten a profesionales y clientes trabajar sobre sus proyectos y "visualizar las distintas soluciones en entornos reales".

La compañía amplía también su presencia en Florida con un nuevo Cosentino City en Naples, que eleva a 13 el número de espacios de estos espacios en Estados Unidos y a 44 a nivel global, así como con un nuevo Cosentino Center de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, que integra salón expositivo, oficinas y almacén en un mismo emplazamiento.

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Estas aperturas se suma la renovación de establecimientos de Nueva York y Chicago, dos de los principales espacios de referencia de Cosentino para la comunidad de la arquitectura y el diseño en el país, donde se podrán conocer también las últimas novedades de Èclos, Dekton y Silestone.

Esta mayor presencia en Estados Unidos se enmarca en el modelo de crecimiento internacional de Cosentino. Con sede central en Almería, la compañía opera en más de 120 países y cuenta con una red de más de 180 instalaciones comerciales y de servicio en todo el mundo. Más del 90% de su facturación procede actualmente de los mercados internacionales, que constituyen una de las principales palancas de desarrollo del grupo.

Entre 2026 y 2028, Cosentino tiene previsto invertir 350 millones de euros, destinados principalmente a ampliar y mejorar sus instalaciones productivas y a continuar desarrollando su red comercial a escala internacional.

"Nuestra ambición es seguir creciendo cerca de nuestros clientes y de los profesionales que trabajan con nuestras marcas. La evolución de nuestra red comercial nos permite entender mejor las necesidades de cada mercado y acercar a cada uno de ellos la capacidad de innovación, diseño y desarrollo industrial que impulsamos desde España", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Grupo Cosentino y CEO de Cosentino Americas, Eduardo Cosentino.

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