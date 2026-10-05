Valladolid, puente de "confianza" entre Europa e Iberoamérica ante la llegada de la Inteligencia Artificial

05/10/2026 Valladolid, sede de las cumbres de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (CIAC) . POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID ECONOMIA

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El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha resaltado el papel de la capital vallisoletana como "puente entre Europa" e Iberoamérica con motivo del encuentro institucional de las cumbres de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (CIAC) celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes y que reúne a líderes empresariales de 43 países, de ellos 23 de Hispanoamérica, 19 de África y también la India.

De la importancia de este cónclave de organizaciones camerales da buena muestra esa firma de la 'Declaración de Valladolid' prevista para este martes en el Castillo de Fuensaldaña, un texto consensuado que abordará las reflexiones de la economía iberoamericana para ser elevado a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará a principios de noviembre. "Creemos que es algo muy importante porque va a posicionar a Valladolid como un puente entre Europa y estos continentes, sobre todo Iberoamérica, que es un continente hermano para toda España", ha enfatizado.

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Caramanzana ha remarcado que la cumbre abordará temas estratégicos como la evolución del sur global hacia continentes como Iberoamérica, África y Asia, este último representado por la India. Igualmente, ha puesto el foco en la necesidad de aplicar la inteligencia artificial a las pymes y micropymes, abogando por un "humanismo empresarial" que vuelva a situar a las personas en el centro.

En este sentido, ha recordado el referente histórico de la 'Controversia de Valladolid' acontecida hace 500 años para instar a reflexionar sobre cómo afrontar esta nueva tecnología en beneficio de las empresas y del mundo. "Si hace 500 años con la controversia de Valladolid ante un mundo nuevo, Valladolid tomó la decisión de parar la conquista y pensar y reflexionar sobre ese mundo nuevo, en este momento estamos en otro mundo nuevo con esta tecnología y hay que volver a pensar dónde tienen que estar las personas, cómo pueden afrontar esta tecnología para que las empresas y el mundo sea mejor. Esa va a ser una de las reflexiones que vamos a tener aquí y desde luego va a ser unas jornadas muy importantes", se ha felicitado.

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CITA CRUCIAL PARA ATRAER INVERSIONES Y CONSOLIDAR EXPORTACIONES

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, presente en el acto institucional de apertura de ambas cumbres, ha remarcado que la cita supone una oportunidad para fortalecer la internacionalización, atraer inversiones y consolidar el liderazgo exportador castellanoleonés.

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"Vivimos en un contexto de grandes dificultades en el ámbito internacional, no exento de problemas como consecuencia del mayor proteccionismo, de los conflictos internacionales, de algunas dificultades económicas a nivel mundial, pero también tenemos una clara vocación como comunidad autónoma de exportar, de seguir manteniendo nuestro liderazgo en exportaciones, de seguir teniendo un saldo comercial positivo, de exportar más de lo que importamos dentro de Castilla y León", ha incidido el consejero.

Y para ello, Carriedo defiende que el camino pasa obligatoriamente por el intercambio comercial, por hacer más fuerte el comercio internacional. "Es una gran ocasión hoy que tengamos 43 países que nos miran, que nosotros podamos allí realizar intercambios y ellos puedan realizar intercambios aquí porque lógicamente fomentar el comercio internacional es fomentar también el crecimiento de los países y el crecimiento de los territorios y esto es algo muy positivo para una comunidad como la nuestra que es claramente exportadora y que necesita del comercio internacional para seguir creciendo", ha insistido el responsable económico de Castilla y León.

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Por su parte, el presidente de la CIAC, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, ha ratificado la apuesta por reforzar la interrelación comercial en toda la región. Rodríguez Cárdenas ha manifestado que "el lenguaje del sector empresarial es uno, es universal", recalcando que los empresarios trabajan en favor de la generación de empleo y del progreso de la sociedad más allá de las características particulares de cada uno de los gobiernos.

En esta misma línea, la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, Liliana Sánchez, ha valorado la oportunidad de debatir sobre la "confianza de los negocios" junto a las cámaras iberoamericanas. Sánchez ha subrayado la trascendencia de disponer de mecanismos rápidos, eficaces y confidenciales para la resolución de disputas, garantizando así un entorno óptimo que incentive el flujo de inversión recíproco entre los empresarios de América y los de Europa.

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