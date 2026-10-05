Un tribunal en EEUU anula una sentencia tras el uso de un video de IA de la víctima

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 oct (EFE).- La condena impuesta a un hombre por homicidio involuntario en Arizona fue anulada después de que un tribunal determinara que un video generado por inteligencia artificial de la víctima presentado en la corte influyó en la decisión del juez que dictó la sentencia.

Gabriel Horcasitas fue condenado en mayo del año pasado a diez años y medio de prisión por matar a Christopher Pelkey ​​en un incidente de ira al volante ocurrido en noviembre de 2021.

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La familia de la víctima presentó en la audiencia de sentencia un video de Pelkey ​​generado por inteligencia artificial, utilizando una grabación previa, una fotografía y un guion escrito por su hermana, Stacey Wales.

El video se convirtió en la primera vez que se usaba en una corte la declaración generada por inteligencia artificial para dar voz a una víctima fallecida y abrió un debate sobre su uso ético.

Wales dijo a EFE en una entrevista el año pasado que era consciente de que el uso del video era muy controversial y no se debería usar en todos los casos.

Resaltó que el mensaje generado por inteligencia artificial de Pelkey expresaba un perdón al acusado y no pedía una condena específica.

“Esta presentación era muy importante para nuestra familia, para humanizar a mi hermano. Creo que es importante que las víctimas puedan mostrar quiénes eran”, sostuvo Wales.

El Tribunal de Apelaciones de Arizona determinó que Horcasitas debe ser sentenciado nuevamente por la muerte a tiros de Pelkey, debido a que el video de IA carecía de fiabilidad.

Durante la audiencia de sentencia, el juez comentó que el video le había "encantado" y que Pelkey ​​logró "hablar desde el corazón", tal como la familia había deseado.

En su fallo, el tribunal estatal determinó que el juez estuvo indebidamente influido por el video generado con inteligencia artificial, lo que afectó la imparcialidad del proceso y volvió injusta su decisión.

Aunque el tribunal confirmó la condena de Horcasitas por homicidio involuntario, anuló la sentencia de diez años y medio de prisión y ordenó que se dicte una nueva pena. EFE

(foto)(video)