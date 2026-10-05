Arabia Saudí asegura que destruyó depósitos de armas y minas de los hutíes en Al Hudeida

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El Cairo, 5 oct (EFE).- Arabia Saudí, que lidera una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, afirmó este lunes haber destruido depósitos de armas, almacenes de embarcaciones con trampas explosivas y minas marinas de los rebeldes chiíes hutíes en la ciudad portuaria de Al Hudeida.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, explicó que las fuerzas navales de la alianza realizaron una operación contra posiciones hutíes en Al Hudeida, en el marco de la ofensiva lanzada por las fuerzas del Gobierno reconocido para recuperar los territorios controlados por los insurgentes, respaldados por Irán.

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"Esta operación forma parte de los objetivos de la coalición para proteger la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb", en la entrada del mar Rojo, dijo Al Maliki en su cuenta en X.

Aseguró que "la operación incluyó la destrucción de objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí", y que en ella "destruimos depósitos de armas, almacenes de embarcaciones con trampas explosivas y minas marinas".

El portavoz saudí señaló también que las fuerzas de la alianza frustraron un ataque "planeado contra las vías marítimas del sur del mar Rojo", sin dar a conocer más detalles.

Las afirmaciones de Al Maliki coincidieron con un nuevo comunicado de los hutíes en el que su portavoz militar, Yehya Sarea, aseguró que los insurgentes atacaron "con gran número" de misiles y drones dos aeropuertos saudíes, incluido el de Riad.

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De igual forma, aseguraron, atacaron una refinería de la petrolera Aramco, en represalia por los bombardeos saudíes en Yemen.

Al Maliki no reaccionó a las afirmaciones de Sarea, que se producen también después de que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaran este lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta que firmaron en agosto, y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en el reino árabe.

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Todo esto ocurre en medio de la "gran ofensiva" que las fuerzas del Gobierno yemení reconocido iniciaron contra los insurgentes hutíes para recuperar el territorio que los insurgentes controlan desde 2014.

Las fuerzas gubernamentales aseguraron este mismo lunes que en el marco de esa ofensiva han conseguido retomar el control sobre el estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el mar Rojo y de especial importancia para el comercio internacional. EFE

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