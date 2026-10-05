Dos pandilleros fugados de una prisión de Guatemala en 2025 son detenidos en México

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Ciudad de Guatemala, 5 oct (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala informó este lunes que dos pandilleros que se habían fugado de prisión en 2025 fueron recapturados en Quintana Roo, México, por autoridades locales.

La Fiscalía detalló -a través de sus canales oficiales- que los arrestados son Rudy Agosto Ortiz Morales y Lester Gabriel García Quiñónez, ambos miembros de la pandilla Barrio 18.

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Los detenidos se fugaron el 12 de octubre de 2025 junto a otros dieciocho reos, que se escaparon de la cárcel de alta seguridad Fraijanes II, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

Por la fuga en mención fueron detenidos en Guatemala al menos veintitrés guardias del Sistema Penitenciario, acusados de facilitar la salida de los presos.

Según el Ministerio Público, las detenciones de Ortiz Morales (alias 'Smoking') y García Quiñónez (alias 'Liro Spyder') se produjeron en el municipio de Benito Juárez de Quintana Roo, en el sur de México.

Al momento del arresto, a ambos se les incautó marihuana, armas de fuego y municiones, precisó la misma fuente.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos pandilleros eran buscados por la Policía Internacional (Interpol) debido a su fuga del centro carcelario.

El Ministerio Público indicó que se llevan a cabo las diligencias necesarias junto a las autoridades mexicanas para coordinar la extradición de los dos arrestados.

De los veinte reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II en 2025, once han sido recapturados hasta la fecha, otro ya falleció y el resto permanecen en paradero desconocido.

“El Ministerio Público reafirma que la fuga no garantiza la impunidad. Gracias a la cooperación nacional e internacional, quienes intenten evadir la justicia serán localizados y puestos a disposición de los juzgados correspondientes”, concluyó la Fiscalía. EFE