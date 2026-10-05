Muere el escritor y político británico Jeffrey Archer

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El escritor superventas y político Jeffrey Archer ha fallecido este lunes a la edad de 86 años, según ha informado la editorial de Archer, HarperCollins, en un comunicado.

Archer ha muerto "reprentina y pacíficamente en su casa" durante una pausa entre las sesiones de escritura, ha explicado la editorial.

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Archer ha vendido más de 300 millones de libros durante las cinco décadas en las que publicó series como 'Crónicas de Clifton' o 'Caín y Abel'. Su pueblo, Wellington, en el suroeste de Inglaterra, era el escenario habitual de sus novelas.

Nació en el norte de Londres el 15 de abril de 1940, pero pronto se mudó a Weston-super-Mare, en Somerset, donde su familia compró una casa a la madre del humorista John Cleese.

Fue diputado por el Partido Conservador y cumplió pena de prisión por perjurio en 2001 por mentir en el caso que lo enfrentó al diario 'Daily Star'. Dos años después fue puesto en libertad y fue elegido para la Cámara de los Lores, donde se retiró de la política en 2024. Su último libro, 'Adán y Eva', se publica esta misma semana.

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