La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,68 %

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Buenos Aires, 5 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 3,68 %, hasta las 2.869.388,06 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 3,28 %, hasta los 124.688.850,11 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+5,8 %) y Telecom Argentina (+5,7 %), mientras que solo cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta 2,6 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó 8,5 %, a 599 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista se mantuvo en 1.520 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.550 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 1,4 %, hasta 1.602,73 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,7 %, hasta los 1.538,39 pesos por unidad. EFE

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