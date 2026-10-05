Un ciberataque filtra los datos de cerca de 9 millones de personas en Dinamarca

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El Registro Nacional de Dinamarca ha sufrido este lunes un ciberataque que ha provocado la filtración de datos personales de cerca de 9 millones de personas en todo el país, incluidos sus nombres completos y sus direcciones, entre otros datos.

El Gobierno ha lamentado que la filtración se produjo después de que personas no identificadas hicieran un "uso indebido" del acceso de una empresa privada danesa al Registro Central de Personas Físicas (conocido como CPR en el país). Desde entonces, se ha bloqueado el acceso de la empresa al sistema mientras se lleva a cabo una investigación, según informaciones del diario 'Berlingske'.

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De momento, las autoridades han señalado que es demasiado pronto para determinar quién está detrás del incidente, el cual han tildado de "extremadamente grave". La ministra de Digitalización, Kristina Egelund, ha señalado que se ha ordenado la "revisión exhaustiva de la seguridad del sistema del registro" y se ha instado a los ciudadanos daneses a "mantenerse alerta ante llamadas telefónicas y correos electrónicos sospechosos".

Este sistema es la piedra angular del sector público danés, altamente digitalizado. Todos los residentes del país disponen de un número CPR único de 10 dígitos, que se utiliza ampliamente para identificar a una persona en sus trámites con organismos públicos, bancos y centros sanitarios.

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Aunque la población de Dinamarca es de unos 6 millones de habitantes, el registro contiene datos de aproximadamente 11 millones de personas, incluidas aquellas que han fallecido o se han trasladado al extranjero.

Las autoridades ya habían detectado por primera vez una actividad anómala el pasado 2 de octubre y, posteriormente, determinaron que en septiembre ya se realizaron consultas no autorizadas.