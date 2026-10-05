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Infografías del lunes 5 de octubre de 2026

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BRASIL ELECCIONES - El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo.

NOBEL MEDICINA - El Nobel de Medicina o Fisiología distinguió a tres investigadores por abrir una nueva era en la neurociencia con el desarrollo de la optogenética, un método que muestra cómo las células nerviosas forman los recuerdos, sentimientos y comportamientos en el cerebro.

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AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Resultado del Gran Premio de Baréin en Malasia.

FÚTBOL LIGA NACIONES - Previa del partido Croacia-España de la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

BALONCESTO WNBA - Así van las semifinales de la WNBA. EFE

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