El partido de Bolsonaro consigue una bancada histórica en la Cámara de Diputados de Brasil

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Río de Janeiro, 5 oct (EFE).- El ultraderechista Partido Liberal (PL), la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), consiguió 121 diputados en las legislativas del domingo en Brasil, lo que le permitirá contar con la mayor bancada ya alcanzada por un único partido en la historia del país.

La formación que postuló al senador Flávio Bolsonaro a la Presidencia elevó su número de escaños en la Cámara Baja desde los actuales 98 hasta 121 a partir de 2027, la primera minoría y casi la cuarta parte de los 513 diputados del país, de acuerdo con el escrutinio divulgado este lunes por el Tribunal Superior Electoral.

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Desde la promulgación de la actual Constitución, en 1989, ningún partido había conseguido contar con más de 110 diputados en una legislatura.

El récord lo tenía el entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lideró el proceso de redemocratización del país tras la dictadura (1964-1985) y que consiguió 109 diputados en las elecciones de 1990.

La formación ultraderechista también salió de las urnas como la mayor fuerza en el Senado, con 28 de las 81 curules, poco más de la tercera parte, y posibilidades de alcanzar la mayoría en alianzas con otras fuerzas de derecha y ultraderecha.

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Esas bancadas pueden garantizar o dificultar la gobernabilidad del próximo presidente, que será elegido el 25 de noviembre en una segunda vuelta entre el hijo primogénito de Bolsonaro y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

Flávio Bolsonaro sorprendió al ser el más votado en la primera vuelta, con el 47,03 %, mientras que el líder progresista obtuvo el 45,16 %.

La coalición de izquierda liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula tan solo consiguió aumentar su bancada desde los actuales 82 diputados hasta 88 en la próxima legislatura, lo que le garantiza la segunda minoría.

Incluyendo otras formaciones tradicionalmente aliadas al líder progresista, la izquierda contará con 124 representantes en la Cámara Baja, el mismo número que tiene actualmente y prácticamente la misma representación que el partido de Bolsonaro.

El PL creció a costas del llamado 'Centrão', un conjunto de partidos de centroderecha que tiende a darle mayoría a cualquier Gobierno, bien sea de izquierda o de derecha, a cambio de beneficios y cargos públicos.

El número de diputados sumados por las cuatro principales fuerzas de centroderecha, Partido Progresista (PP), Unión Brasil, Partido Social Democrático (PSD) y Republicanos, cayó desde 226 hasta 171, pero esto no les impide volver a ser decisivos para la gobernabilidad mediante alianzas con el vencedor de las presidenciales.

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Según la organización Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), que divide a los diputados por su ideología y no por partidos, la derecha tiene garantizada la mayoría en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados al elevar su número de representantes desde 248 hasta 260.

La izquierda elevó su representación desde 98 hasta 103 y tanto centroderecha como centro perdieron espacio, con sus bancadas reducidas desde 94 hasta 81 y desde 50 a 48 respectivamente. EFE