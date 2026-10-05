Sheinbaum prevé viajar a China en un vuelo comercial para la reunión de la APEC

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Ciudad de México, 5 oct (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaumm, afirmó este lunes que evalúa la logística para asistir "en vuelo comercial" en noviembre a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China, un viaje que había confirmado en septiembre, ante la necesidad regresar a México para encabezar el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.

“Sí tengo mucho interés en ir a la APEC. Son más de 24 horas de vuelo. Entonces estamos viendo cómo vamos a participar, porque tendría que ser el 18 para regresar el 19 para estar en la madrugada del 20 aquí, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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El encuentro de la APEC está previsto para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, al subrayar que debe estar en México el 20 de noviembre, cuando se conmemora el inicio de la Revolución mexicana y se realiza el tradicional desfile en la capital.

Sheinbaum señaló que pretende realizar el viaje "en un vuelo comercial" y lo hará acompañada por una comitiva reducida de “tres o cuatro personas”, en la que participarían funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y, principalmente, de Economía.

“Son como 24 horas de vuelo, 24 horas allá y 24 horas (de regreso). Entonces apenas estamos viendo la logística”, añadió la mandataria, que ha defendido sus viajes utilizar avión oficial dentro de la llamada "austeridad republicana".

Sheinbaum anunció en septiembre que acudiría a Shenzhen para participar en la reunión de líderes de las 21 economías que integran APEC, en lo que sería su primera visita a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024.

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Entonces, la mandataria destacó la importancia de asistir porque México será sede de la reunión de líderes de APEC en 2028, después de Vietnam, que ejercerá como anfitrión en 2027.

“Sería la primera vez” en China, reiteró Sheinbaum este lunes, quien desde el inicio de su mandato ha mantenido una agenda internacional limitada y ha privilegiado sus actividades dentro de México.

México forma parte de APEC desde 1993 y será anfitrión del foro en 2028, en medio de un escenario internacional marcado por las tensiones comerciales y los esfuerzos de las economías de Asia-Pacífico por fortalecer sus cadenas de suministro. EFE

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(foto)