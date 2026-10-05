Los sindicatos convocan una huelga y manifestaciones en Francia el 5 de noviembre

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París, 5 oct (EFE).- Los principales sindicatos franceses convocaron este lunes una jornada de huelga en el sector privado y público y manifestaciones para el próximo 5 de noviembre contra el plan presupuestario del Gobierno francés para 2027, en la que será la segunda jornada de paro tras la del 29 de septiembre.

"Carburantes, alimentos, alquileres, gas, electricidad… todo sube excepto los salarios y las pensiones. Nuestro país está al borde de la recesión", denunció en un comunicado la CGT, una de las organizaciones convocantes, entre las que también figura la CFDT, el principal sindicato en número de afiliados.

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"Sin embargo, el Gobierno empeora aún más la situación en su proyecto de presupuestos, atacando especialmente a las personas más precarias y a las enfermas al congelar las prestaciones sociales y reducir el papel protector de la Seguridad Social", agregó la central sindical.

La CGT indicó que solicitan un aumento de salarios generalizado, una subida de las pensiones y medidas concretas para la revalorización de los funcionarios públicos.

El anuncio se produce en medio de las movilizaciones de los estudiantes de secundaria en Francia, que la CGT asegura respaldar.

"Su rabia, sus inquietudes y sus reivindicaciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. La juventud debe poder crecer, aprender, formarse y construir su futuro en condiciones dignas", expuso el sindicato, el segundo mayor en Francia en número de afiliados. EFE

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