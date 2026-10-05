Beatriz Trapote estalla tras su tenso cara a cara con Belén Esteban: "La patrona siempre gana"

05/10/2026 Beatriz Trapote. La entrevista de Belén Esteban en '¡De Viernes!' ha estado marcada, además de por su firmeza a la hora de hablar de la faceta de padre ausente de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea Janeiro, dejando claro que no tiene miedo a la posible demanda del torero y María José Campanario tras el comunicado que emitían horas antes de que 'la princesa del pueblo' se sentase en el plató del programa de Telecinco anunciando que no dudarían en tomar medidas legales si se vulneraba su derecho al honor o a la intimidad personal o familiar, por su tenso reencuentro con Beatriz Trapote. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La entrevista de Belén Esteban en '¡De Viernes!' ha estado marcada, además de por su firmeza a la hora de hablar de la faceta de padre ausente de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea Janeiro, dejando claro que no tiene miedo a la posible demanda del torero y María José Campanario tras el comunicado que emitían horas antes de que 'la princesa del pueblo' se sentase en el plató del programa de Telecinco anunciando que no dudarían en tomar medidas legales si se vulneraba su derecho al honor o a la intimidad personal o familiar, por su tenso reencuentro con Beatriz Trapote.

En un primer momento la mujer de Víctor Janeiro siguió la intervención de la de Paracuellos desde una salita aparte, y cuando Belén bromeó con que la faja que llevaba no le dejaba respirar, la periodista no dudaba en hacer un comentario -afirmando con ironía que si llevase una buela alimentación e hiciese deporte no tendría que usar una faja- al que la tertuliana reaccionaba tajante: "Decirle a una persona que lleva faja porque tiene mala alimentación no es bonito. Llevo sensor de azúcar, que no lo puedo enseñar, llevo bomba de insulina, llevo faja, llevo 22 clavos en esta pierna y dos placas, o sea que estoy para que me compre El corte inglés. Lo de la faja me parece tan feo que lo digas siendo mujer..." sentenciaba indignada.

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Un cara a cara en el que Belén no dejó apenas hablar a Beatriz, sin dar crédito a que defendiese que Andrea es una más de la familia Janeiro cuando hace 9 años que no la ve y no tienen relación, dejando claro que si la joven le contestaba a sus mensajes antes de bloquearla fue por educación. "Tu hija no me contesta por educación, porque hay un cariño entre tu hija y yo hasta que le mando el mensaje que tú sacas de Supervivientes. Yo le escribía todas las navidades, todos los cumpleaños, bautizos, comuniones, el día de mi boda...." ha justificado la cuñada de Jesulín mientras la 'patrona' no daba crédito a que la culpase a ella de "estirar el chicle" y no hacer posible que su hija tenga una buena relación con ellos.

De ahí el cabreo de Trapote tras su encuentro con Belén, cuando ha estallado ante las cámaras de Europa Press porque no la dejaron expresarse en '¡De Viernes!'. "Te voy a hablar porque como no me han dejado mi programa, pues me voy a parar aquí a hablarte a ti. Estoy enfadada porque para 5 minutos la señora queda como la patrona y no me dejan hablar a mí. No dejan ni expresarse. Y mucho menos sacar los WhatsApp que yo tenía de su hija hacia mí y que ella no ha podido ver. Pero bueno, no pasa nada. Aquí la patrona siempre gana" ha explotado molesta.

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A continuación, ha matizado sus palabras y ha dejado claro que "a mí no me ha ganado", pero sí al resto de colaboradores del programa, "los palmeros que siguen pegando palmas a Belén Belén Esteban. Y yo estoy, vamos, no entiendo. No entiendo por qué no me dan mi espacio, mi sitio y por lo menos decir las cosas bien". "Pero bueno, no pasa nada. Ya llegará el momento" ha advertido desafiante.

Y es que en cuanto tenga ocasión volverá a dar la cara por Jesulín y María José, ya que como ha asegurado tajante "mi cuñado y mi cuñada por encima" y apoya totalmente el comunicado en el que han revelado que emprenderán medidas legales contra Belén si sigue mintiendo sobre su relación con Andrea.

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