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Andrés Iniesta inaugura en Barcelona la exposición interactiva 'Iniesta Experience'

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El exfutbolista Andrés Iniesta ha inaugurado este lunes en Barcelona la exposición interactiva 'Iniesta Experience [El Juego Interior]', un recorrido de ocho salas ubicado en el antiguo IMAX del Moll d'Espanya que repasa sus grandes hitos deportivos y su dimensión personal al tiempo que destina su impacto a dar visibilidad a la salud mental.

La propuesta, desarrollada conjuntamente por Stoneweg Cultura y la compañía NSN (Never Say Never), propone un viaje inmersivo mediante tecnología, contenidos audiovisuales y recursos interactivos que abarcan desde sus inicios de formación hasta episodios icónicos como su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge o el tanto que dio a la selección española el Mundial de 2010.

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Asimismo, el proyecto adentra al visitante en aspectos como la presión, el sacrificio, la soledad y las expectativas en el deporte de alto nivel, motivo por el que Iniesta prestará su apoyo al programa 'Esportivament' de la Fundació Barça, iniciativa que emplea la actividad deportiva como complemento terapéutico para adolescentes con trastornos del estado de ánimo.

"Es un proyecto que me hace mucha ilusión y que hemos llevado a cabo con mucho cariño; es un recorrido muy original por mi vida profesional y personal", destacó el albaceteño sobre una exhibición concebida con vocación de iniciar una gira internacional y que incluirá descuentos exclusivos para los socios del FC Barcelona y sus familias.

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