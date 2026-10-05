RDC eleva a cerca de 8.500 los casos de ébola, con alrededor de 4.100 muertos desde mayo

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a cerca de 8.500 los casos confirmados de ébola a causa del brote declarado a mediados de mayo en el este del país, que deja ya unos 4.100 muertos y es desde hace semanas el más mortífero documentado en la historia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta ahora se han detectado 8.442 contagios y 4.080 fallecidos, incluidos 66 casos y 38 muertos durante las últimas 24 horas, en las que se ha visto afectada una nueva zona sanitaria situada en la provincia de Kivu Norte.

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Así, ha manifestado que en estos momentos hay 846 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.213 personas han recibido el alta tras superar la enfermedad. De esta forma, la tasa de letalidad se sitúa en el 48,3%, mientras que la de seguimiento de los contactos es del 73,1%, a la baja durante los últimos días.

El INSP ha apuntado que Ituri sigue siendo el epicentro del brote, con el 75,% del total de casos, que afectan a un total de siete provincias --incluidas Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur--, con afectaciones en 64 de las 167 zonas sanitarias de estos territorios.

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"Se observa una transmisión comunitaria activa y sostenida en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Alto Uélé", ha manifestado, antes de especificar que en Ubangi Sur no hubo casos confirmados en las últimas 24 horas, un caso que se extiende a las últimas 72 horas en el caso de la provincia de Tshopo. Además, incide en la importancia de lograr que el seguimiento de contactos llegue al umbral requerido del 95%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.