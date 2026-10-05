Petrobras descubre nuevos depósitos de petróleo en aguas ultraprofundas frente al estado brasileño de Amapá

09/05/2023 Barco de la petrolera estatal brasileña Petrobras. ECONOMIA PETROBRAS

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Petrobras ha comunicado el hallazgo de nuevos depósitos petroleros en el bloque FZA-M-59 del pozo Morpho (1-BRSA-1405-APS), el cual se ubica en aguas ultraprofundas frente a la costa del estado brasileño de Amapá.

Según ha explicado la firma controlada al 35,45% por el Gobierno brasileño, en agosto se continuó con la perforación inicial del pozo para evaluar "intervalos exploratorios más profundos", en concreto, a 2.886 metros.

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Los registros eléctricos y las muestras de roca y fluidos obtenidas durante dichas operaciones han permitido confirmar la existencia de hidrocarburos. Así, Petrobras cree que el potencial de la cuenca de Foz de Amaz se ha visto reforzado.

"Los análisis siguen en curso y la información recopilada se caracterizará posteriormente mediante estudios de laboratorio y se integrará con el conjunto de datos obtenido durante la perforación. En el caso del descubrimiento anunciado en agosto, se confirma la buena calidad del petróleo hallado", ha abundado.

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Las actividades de Petrobras en el bloque FZA-M-59 se alinean con su estrategia a largo plazo de reponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevos yacimientos en pos de la seguridad energética de Brasil.