Noboa estima que 2026 podría marcar un récord en inversión extranjera en Ecuador

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Quito, 5 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó este lunes que 2026 podría marcar un récord en inversión extranjera en los últimos años en el país andino, que en el primer semestre ya superó los 700 millones de dólares.

"El primer semestre de este año tuvimos unos números de inversión muy significativos, más de 700 millones en inversión extranjera, y el segundo semestre va a ser muy bueno en inversión extranjera, justamente por las inversiones en el área minera, en el área petrolera, en el área de energía", dijo.

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El gobernante aseguró que los empresarios "están creciendo en sus ventas, en su producción y están creyendo en Ecuador".

Aseveró que al final del año se verán los números, pero vaticinó que "muy probablemente este año sea un año récord en inversión extranjera".

Sin entrar en detalles, el jefe de Estado avanzó que "las próximas semanas se va a comunicar y se van a ver las inversiones grandes que harán grupos extranjeros".

Según datos del Banco Central de Ecuador (BCE), Ecuador recibió 715,5 millones de dólares en inversión extranjera directa entre enero y junio de 2026, un 101,3 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando registró 355 millones de dólares.

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El monto supone el segundo valor más alto registrado para un primer semestre entre 2016 y 2026, solo por detrás de los 814,6 millones de dólares alcanzados en los primeros seis meses de 2022, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Cuatro actividades concentraron aproximadamente el 83,4 % de la inversión extranjera directa recibida por Ecuador en el primer semestre del año: comercio (161,6 millones de dólares); industria manufacturera (155,7 millones); servicios prestados a empresas (152,9 millones), y agricultura, silvicultura, caza y pesca (126,4 millones de dólares).

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La industria manufacturera recibió cerca de cuatro veces más inversión que en el primer semestre de 2025, al pasar de 38,7 millones de dólares a 155,7 millones de dólares; mientras que en el comercio la cifra pasó de 48,2 millones a 161,6 millones de dólares.

También aumentó la inversión en los servicios prestados a empresas, de sesenta millones de dólares a los 152,9 millones, mientras que agricultura, silvicultura, caza y pesca registraron un incremento interanual del 73,6 %, de acuerdo al BCE.

Solo entre abril y junio, Ecuador recibió 237,9 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a los 114,7 millones del mismo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 107,5 %. EFE